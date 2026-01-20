Riquelme no pega una: Kevin Zenón no quiere ir al Alavés y se quedaría en Boca

kevin zenon 2

A pesar de este presente irregular, el interés por Zenón no es nuevo. A mediados de la temporada pasada, Olympiacos había presentado una oferta de siete millones de dólares por el 80% del pase, que fue rechazada por Boca. También existieron contactos con el CSKA Moscú, pero las pretensiones del club, cercanas a los diez millones de dólares, terminaron enfriando cualquier posibilidad de salida hacia Europa.

Otro factor clave es la situación contractual del jugador con su representante, cuyo vínculo está próximo a finalizar. Desde ese sector existe presión para concretar una transferencia en el corto plazo, algo que por ahora no coincide con la postura del futbolista. Mientras define los próximos pasos de su carrera, Zenón seguirá en Boca, intentando recuperar protagonismo y esperando que una nueva oportunidad le permita relanzar su carrera en un mercado cada vez más exigente.