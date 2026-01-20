Riquelme no pega una: Kevin Zenón no quiere ir al Alavés y se quedaría en Boca
El volante no terminó de convencerse con la propuesta del Alavés y, mientras evalúa su futuro, también recibió sondeos desde Brasil. ¿Qué pasará con el zurdo?
El presente de Kevin Zenón atraviesa un momento de análisis profundo en Boca. Después de un 2025 con altibajos, en el que pasó de ser una pieza central del equipo a perder protagonismo, el volante ofensivo volvió a instalarse en el centro de la escena del mercado de pases. En las últimas semanas recibió una oferta concreta desde Europa, pero por ahora la respuesta fue clara: no se irá del club.
La propuesta llegó desde el Alavés, que buscó quedarse con el jugador mediante una cesión de 18 meses, con un cargo cercano al millón de dólares y una opción de compra fijada en siete millones de euros por el total del pase. Si bien la oferta fue analizada por la dirigencia y el entorno del futbolista, Zenón no quedó conforme con las condiciones económicas y deportivas, y decidió frenar cualquier avance en el corto plazo.
En este contexto, el mediocampista optó por continuar en Boca, al menos por ahora. La falta de convencimiento no se limitó solo al aspecto salarial, sino también al rol que podría ocupar en el equipo español y al proyecto general que se le presentó. A eso se sumó que, en paralelo, surgió un sondeo desde San Pablo, aunque las dificultades financieras del club brasileño hacen que esa alternativa esté lejos de concretarse en este mercado.
Kevin Zenón se quedaría en Boca aunque espera ofertas de Brasil
El momento deportivo de Zenón también pesa en la balanza. Durante la pretemporada sumó pocos minutos y no aparece como una prioridad para Claudio Úbeda, quien evalúa otras opciones en la mitad de la cancha. En el amistoso ante Millonarios ingresó sobre el final del partido y su participación fue limitada, un reflejo de la situación que atraviesa dentro del plantel.
Las estadísticas del segundo semestre de 2025 explican parte de este escenario. Zenón acumuló apenas 116 minutos en el Torneo Clausura, repartidos en diez partidos, con un promedio cercano a los doce minutos por encuentro. En materia de goles, su producción también fue escasa: convirtió cuatro tantos en total, uno por Copa Argentina y el resto distribuidos entre compromisos del ámbito local e internacional.
A pesar de este presente irregular, el interés por Zenón no es nuevo. A mediados de la temporada pasada, Olympiacos había presentado una oferta de siete millones de dólares por el 80% del pase, que fue rechazada por Boca. También existieron contactos con el CSKA Moscú, pero las pretensiones del club, cercanas a los diez millones de dólares, terminaron enfriando cualquier posibilidad de salida hacia Europa.
Otro factor clave es la situación contractual del jugador con su representante, cuyo vínculo está próximo a finalizar. Desde ese sector existe presión para concretar una transferencia en el corto plazo, algo que por ahora no coincide con la postura del futbolista. Mientras define los próximos pasos de su carrera, Zenón seguirá en Boca, intentando recuperar protagonismo y esperando que una nueva oportunidad le permita relanzar su carrera en un mercado cada vez más exigente.
