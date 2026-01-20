Boca y un arranque sin respiro en 2026: el calendario cargado antes de la Copa Libertadores

La planificación también se ve condicionada por partidos pendientes, como el encuentro ante Lanús, correspondiente a la fecha 7, que todavía no tiene programación confirmada debido a la participación del Granate en la Recopa Sudamericana. Ese tipo de reacomodamientos podría comprimir aún más el calendario en semanas futuras.

En este contexto, Boca deberá apoyarse en la jerarquía de sus referentes y en el recambio para sostener la regularidad. Jugadores como Leandro Paredes aparecen como piezas centrales para ordenar el juego en medio de la seguidilla, mientras que los juveniles y futbolistas que pelean por un lugar tendrán la oportunidad de ganar protagonismo.

Domingo 25/1, 18:30hs – vs. Deportivo Riestra (L)

Miércoles 28/1, 22:15hs – vs. Estudiantes (V)

Domingo 1/2, 19:15hs – vs. Newell’s (L)

Domingo 8/2, 22:15hs – vs. Vélez (V)

Domingo 15/2, 19:30hs – vs. Platense (L)

Viernes 20/2, 20:00hs – vs. Racing (L)

Martes 24/2 vs. Gimnasia de Chivilcoy – 32avos de final de Copa Argentina

Sábado 28/2, 17:45hs – vs. Gimnasia de Mendoza. (L)

Domingo 8/3, 19:15hs – vs. Central Córdoba (V)

Miércoles 11/3, 19:45hs – vs. San Lorenzo (L)

Domingo 15/3, 22:00hs– vs. Unión (V)

Domingo 22/3, 20:00hs – vs. Instituto (L)

Fecha 13 vs. Talleres (V) – con fecha y hora a confirmar

(Lanús-Boca, por la fecha 7, sigue sin fecha confirmada debido al cruce del Granate por la Recopa Sudamericana.)