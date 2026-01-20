Boca y un arranque sin respiro en 2026: el calendario cargado antes de la Copa Libertadores
El equipo de Claudio Úbeda afrontará trece partidos oficiales en poco más de dos meses entre torneo local y Copa Argentina, con la exigencia de sostener rendimiento y rotación.
Boca ya tiene claro el exigente panorama que deberá atravesar en el inicio de la temporada 2026. El equipo dirigido por Claudio Úbeda afrontará un tramo inicial sin margen para el descanso, con una seguidilla de partidos que combinará el Torneo Apertura y la Copa Argentina antes de volver a competir en la Copa Libertadores, el gran objetivo del año para el club.
El buen desempeño en el fútbol local durante 2025 le permitió al Xeneize asegurarse un lugar en la máxima competencia continental, pero el camino previo estará lejos de ser sencillo. La azul y oro debutará en la Libertadores durante la primera quincena de abril y, para ese momento, ya habrá acumulado un desgaste considerable: trece partidos oficiales en poco más de dos meses.
Antes del estreno internacional, el conjunto azul y oro disputará doce fechas del Torneo Apertura y los 32avos de final de la Copa Argentina. Ese dato obliga al cuerpo técnico a planificar con cuidado, ya que cuando comience la fase de grupos del certamen continental, Boca habrá transitado buena parte del campeonato doméstico y necesitará llegar con el plantel en condiciones físicas óptimas.
La gestión de cargas, las rotaciones y la profundidad del plantel serán factores determinantes. Úbeda sabe que no solo se trata de sumar puntos, sino también de posicionarse bien en la Zona A del Apertura. Una clasificación anticipada permitiría encarar el tramo final de la primera fase con mayor tranquilidad y margen de maniobra, algo clave en un calendario tan ajustado.
El calendario de Boca antes de comenzar la Copa Libertadores 2026
El cronograma de partidos refleja claramente la exigencia. Boca debutará el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera, y apenas tres días después visitará a Estudiantes en La Plata. Luego llegarán compromisos frente a Newell’s, Vélez, Platense y Racing, todos en un lapso reducido, además del cruce por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. A eso se suman viajes al interior y clásicos que demandan un plus desde lo físico y lo mental.
La planificación también se ve condicionada por partidos pendientes, como el encuentro ante Lanús, correspondiente a la fecha 7, que todavía no tiene programación confirmada debido a la participación del Granate en la Recopa Sudamericana. Ese tipo de reacomodamientos podría comprimir aún más el calendario en semanas futuras.
En este contexto, Boca deberá apoyarse en la jerarquía de sus referentes y en el recambio para sostener la regularidad. Jugadores como Leandro Paredes aparecen como piezas centrales para ordenar el juego en medio de la seguidilla, mientras que los juveniles y futbolistas que pelean por un lugar tendrán la oportunidad de ganar protagonismo.
- Domingo 25/1, 18:30hs – vs. Deportivo Riestra (L)
- Miércoles 28/1, 22:15hs – vs. Estudiantes (V)
- Domingo 1/2, 19:15hs – vs. Newell’s (L)
- Domingo 8/2, 22:15hs – vs. Vélez (V)
- Domingo 15/2, 19:30hs – vs. Platense (L)
- Viernes 20/2, 20:00hs – vs. Racing (L)
- Martes 24/2 vs. Gimnasia de Chivilcoy – 32avos de final de Copa Argentina
- Sábado 28/2, 17:45hs – vs. Gimnasia de Mendoza. (L)
- Domingo 8/3, 19:15hs – vs. Central Córdoba (V)
- Miércoles 11/3, 19:45hs – vs. San Lorenzo (L)
- Domingo 15/3, 22:00hs– vs. Unión (V)
- Domingo 22/3, 20:00hs – vs. Instituto (L)
- Fecha 13 vs. Talleres (V) – con fecha y hora a confirmar
- (Lanús-Boca, por la fecha 7, sigue sin fecha confirmada debido al cruce del Granate por la Recopa Sudamericana.)
