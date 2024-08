Imane Khelif volvió a ganar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y rompió en llanto

La boxeadora Imane Khelif La boxeadora Imane Khelif volvió a ganar y pasó a semifinales de los Juegos Olímpicos.

Tras el resultado consumado, la deportista rompió en llanto y se desahogó junto al resto de su equipo en su esquina.

Cuando bajó del ring, rodeada de una multitud de periodistas, Khelif afrontó los micrófonos y se puso a llorar. Fueron días en los que quedó muy expuesta a la controversia sobre si debían o no permitirle boxear. “Estoy muy orgullosa de conseguir una medalla para mi país aquí en París. He trabajado muy duro para estar aquí. Doy las gracias a todos los que me han apoyado. Es una victoria para todas las mujeres”, dijo emocionada luego del triunfo.

Todos los jueces del encuentro (el indio Kabilian Sai Ashok, el mongol Atarbayar Byambabayar, el canadiense Jeffery Venhoeven, el esrilanqués Nelka Thampu, el estadounidense Shawn Reese y el argentino Manuel Vilarino) vieron como clara vencedora a la pugilista argelina.

Khelif se enfrentará la tailandesa Janjaem Suwannapheng por semifinales de los Juegos Olímpicos 2024 el martes 6 de agosto a las 17:34 (hora de Argentina). La pelea podrá verse por las pantallas de TyC Sports y TV Pública.