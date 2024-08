Polémica en los Juegos Olímpicos de París 2024: la boxeadora que no pasó pruebas de género ganó en 46 segundos

En apenas 46 segundos y tras una serie de golpes muy duros que dejaron a la vista la diferencia física de las dos personas, la italiana Carini decidió abandonar el ringy, si bien se quedó hasta que declararon ganadora a Khelif, luego no la saludó y una vez en la zona de vestuarios no dudó en decir: "Nunca me habían pegado tan fuerte", luego en conferencia de prensa, con la nariz rota y apuntando directamente contras las autoridades: "Depende del Comité Olímpico Internacional juzgar”, agregó.

Polémica por la participación de Imane Khelif en el boxeo femenino

Con todo este panorama, en las redes sociales comenzaron a hacerse eco de esta situación y demostraron que durante el Mundial 2023 de boxeo, Imane Khelif no había logrado pasar la prueba de género por tener niveles de testosterona muy altos.

Sin embargo, el COI le permitió participar en el boxeo femenino, y en su primera pelea, por los octavos de final de los Juegos Olímpicos, estalló la polémica y abrió el debate que parece no tener fin.

En su momento, cuando la Asociación Internacional de Boxeo no la dejó disputar la final del Mundial a la que se había clasificado, el presidente de la IBA explicó: "Probaron que tiene cromosomas XY (los del género masculino) y por eso fue excluida".

Javier Milei se metió en la polémica del boxeo femenino en los Juegos Olímpicos

"A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía la mataba...", expresó el presidente en su cuenta oficial de X.

