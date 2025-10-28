Impactante banderazo de hinchas de Racing, en la previa a recibir a Flamengo por la Copa Libertadores
La "Academia" se prepara para un partido crucial este miércoles, en el marco de la revancha por las semifinales del certamen continental.
La hinchada de Racing demostró su compromiso en la previa del crucial partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, ya que este lunes miles de fanáticos se congregaron en un espectacular banderazo en las inmediaciones del estadio Presidente Perón (el Cilindro) para brindar un apoyo incondicional al equipo.
La imponente movilización fue una respuesta directa al llamado del director técnico, Gustavo Costas, quien había solicitado el aliento a través de un emotivo video. "Quiero invitarlos a todos para darle el apoyo a estos jugadores que dejan la vida por nuestros colores. Sabemos que todos juntos podemos lograr este sueño...", exclamó el entrenador.
Los hinchas despidieron al plantel con cánticos, bengalas y un show de fuegos artificiales, mientras el equipo partía hacia la concentración en Pilar, preparándose para el choque del próximo miércoles.
Racing deberá revertir el resultado adverso de 1-0 sufrido en el Maracaná ante Flamengo si quiere asegurar su lugar en la final del 29 de noviembre en Lima, Perú. El DT Costas ya trabaja en la formación titular, aunque enfrentará una baja sensible: la ausencia de su capitán, Santiago Sosa, operado con éxito este lunes de una fractura tras un fuerte choque con su compañero Marcos Rojo.
El probable equipo de Racing para la revancha con Flamengo
Racing recibe este miércoles al poderoso Flamengo, por el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, con la esperanza de hacerse fuerte de local para revertir la serie y meterse en la final; y por eso el entrenador Gustavo Costas analizaba hasta último momento el equipo que buscará la hazaña.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza Gomez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
La posible formación de Racing para recibe a Flamengo:
Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara; y Maravilla Martínez.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario