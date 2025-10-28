Impactante banderazo de hinchas de Racing, en la previa a recibir a Flamengo por la Copa Libertadores

El probable equipo de Racing para la revancha con Flamengo

Racing recibe este miércoles al poderoso Flamengo, por el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, con la esperanza de hacerse fuerte de local para revertir la serie y meterse en la final; y por eso el entrenador Gustavo Costas analizaba hasta último momento el equipo que buscará la hazaña.

El encuentro se juega desde las 21.30 horas de este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza Gomez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.

La posible formación de Racing para recibe a Flamengo:

Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara; y Maravilla Martínez.