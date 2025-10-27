Femicidio en Misiones: las últimas palabras del policía antes de suicidarse

misiones policia femicidio

Los agentes interrumpieron en la casa luego de escuchar el disparo y encontraron a la mujer sin vida, con heridas de bala en el torso y el cuello. En tanto, el femicida yacía gravemente herido tras haberse disparado. Fue trasladado con urgencia al hospital local, pero los médicos no pudieron salvarlo y falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.

La Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Comandante Andresito. El autor del femicidio, también el Oficial Ayudante Natanael Comes, pertenecía a la comisaría jurisdiccional de la misma localidad. Ambos se habían conocido en la Escuela Superior de Policía, en Posadas.

Los investigadores indicaron que Da Rosa y Comes habían mantenido una relación de concubinato que había finalizado meses atrás. No existían denuncias previas por violencia de género ni medidas judiciales de restricción entre ellos. Tampoco registraban sumarios o sanciones por su desempeño laboral.

Por orden de la Jefatura de Policía de Misiones, el caso quedó a cargo de la Unidad Regional V, con intervención de peritos de la Policía Científica y supervisión del Juzgado de Instrucción correspondiente.