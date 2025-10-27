Inminente vuelta de lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días con precipitaciones se vienen

El organismo nacional prevé que las precipitaciones se mantengan el miércoles en el AMBA, otra vez con chaparrones pero en la mañana, y mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrían bajas: entre 6 y 17 grados.

smn 2 Pronóstico de precipitaciones para martes y miércoles en el AMBA. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El sitio especializado Meteored, en tanto, no coincide con el SMN, ya que no tiene pronósticos de lluvias ni tormentas para los próximos días.

Para la continuidad de la semana en Buenos Aires y alrededores, el organismo nacional espera un jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18.

La mejora del clima comenzaría a sentirse a partir del viernes, con cielo algo nublado durante toda la jornada, y acompañado de temperaturas estimadas de 10 grados para la mínima y 21 para la máxima.