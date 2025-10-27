Inminente vuelta de lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días con precipitaciones se vienen
Junto al descenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía pronósticos de clima inestable y lluvias para el AMBA.
Luego de las tormentas del viernes y sábado pasados, la nueva semana inició con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera más días con lluvias, en pleno descenso de las temperaturas.
El lunes inició con un marcado descenso térmico tras unas lloviznas aisladas en la madrugada. Transcurrió con nubosidad variable y marcas de entre 9 grados de mínima y 15 de máxima.
Al respecto del inicio de la semana, el SMN no descartaba lluvias aisladas para horas de la noche, de este mismo lunes, las que se extenderían durante algunas jornadas más.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA
De acuerdo con el SMN, regían probabilidades de lluvias aisladas para este lunes por la noche, y se mantenían las chances de chaparrones para el martes en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se esperan de entre 5 y 15 grados, sintiéndose todavía el frío.
El organismo nacional prevé que las precipitaciones se mantengan el miércoles en el AMBA, otra vez con chaparrones pero en la mañana, y mejorando desde la tarde con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrían bajas: entre 6 y 17 grados.
El sitio especializado Meteored, en tanto, no coincide con el SMN, ya que no tiene pronósticos de lluvias ni tormentas para los próximos días.
Para la continuidad de la semana en Buenos Aires y alrededores, el organismo nacional espera un jueves con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18.
La mejora del clima comenzaría a sentirse a partir del viernes, con cielo algo nublado durante toda la jornada, y acompañado de temperaturas estimadas de 10 grados para la mínima y 21 para la máxima.
