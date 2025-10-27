Los 11 de Gustavo Costas para la hazaña ante Flamengo en busca de la final
Con algunas bajas, Racing intentará de local revertir la serie de semifinales de la Copa Libertadores.
Racing recibe este miércoles al poderoso Flamengo, por el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, con la esperanza de hacerse fuerte de local para revertir la serie y meterse en la final; y por eso el entrenador Gustavo Costas analizaba hasta último momento el equipo que buscará la hazaña.
El encuentro se juega desde las 21.30 horas de este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del chileno Piero Maza Gomez y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
Las dudas son varias para Costas, ya que una de ellas está puesta en el dibujo táctico, teniendo en cuenta que la "Academia" está abajo en el global y deberá salir a buscar el partido desde el minuto cero. Deberá resolver si opta por línea de tres o cuatro defensores.
La otra gran incógnita para el entrenador es quién reemplazará a Santiago Sosa, una de sus piezas claves. El mediocampista central, corazón del equipo, es baja confirmado ya que tuvo que ser operado por el terrible golpe involuntario que recibió en la ida, nada menos que por parte de su compañero Marcos Rojo.
Sin descartar alguna sorpresa, las opciones que maneja el DT para reemplazar a Sosa son el Juan Nardoni o el defensor Marcos Di Césare. Si opta por la primera variante, Bruno Zuculini tomaría el puesto del ex River; mientras que el ingreso del central confirmaría una línea de tres con Nazareno Colombo y Rojo.
Otra de las dudas para Costas es si suma a Duván Vergara en ataque, con el objetivo de darle más compañía a Maravilla Martínez; o si se mantiene Tomás Conechny.
La posible formación de Racing para recibe a Flamengo.
Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara; y Maravilla Martínez.
