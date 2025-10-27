Los 11 de Gustavo Costas para la hazaña ante Flamengo en busca de la final

Otra de las dudas para Costas es si suma a Duván Vergara en ataque, con el objetivo de darle más compañía a Maravilla Martínez; o si se mantiene Tomás Conechny.

La posible formación de Racing para recibe a Flamengo.

Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara; y Maravilla Martínez.