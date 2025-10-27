Gustavo Costas convocó a los hinchas de Racing a despedir al plantel antes de la revancha con Flamengo

La Academia deberá dar vuelta el 0-1 sufrido en la ida en el Maracaná, donde un gol de Jorge Carrascal le dio la ventaja al conjunto brasileño. Costas y los jugadores confían en el impulso de su gente para intentar clasificar a la gran final del certamen continental. “La ilusión está intacta”, repiten en Avellaneda, donde se espera un marco multitudinario para acompañar al equipo en una noche cargada de emoción y esperanza.