Gustavo Costas convocó a los hinchas de Racing a despedir al plantel antes de la revancha con Flamengo
El entrenador de la Academia invitó a los simpatizantes a acompañar al equipo en la previa del viaje a la concentración en Pilar, con la ilusión de revertir la serie de semifinales de la Copa Libertadores.
A menos de 48 horas de la revancha ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, Gustavo Costas lanzó una convocatoria especial para todos los hinchas de Racing. El entrenador pidió el apoyo masivo del público en la despedida al plantel, que se realizará este lunes a las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda, antes de partir rumbo a Pilar para concentrar.
La Academia deberá dar vuelta el 0-1 sufrido en la ida en el Maracaná, donde un gol de Jorge Carrascal le dio la ventaja al conjunto brasileño. Costas y los jugadores confían en el impulso de su gente para intentar clasificar a la gran final del certamen continental. “La ilusión está intacta”, repiten en Avellaneda, donde se espera un marco multitudinario para acompañar al equipo en una noche cargada de emoción y esperanza.
¿Cuándo juega Racing-Flamengo por la vuelta de las Semifinales de la Copa Libertadores 2025?
El Racing vs. Flamengo se jugará el miércoles 29 de octubre desde las 21.30 horas en Avellaneda. Sin lugar a dudas que se trata de uno de los partidos más apasionantes de esta competencia dónde el equipo argentino intentará dar el golpe y llegar a la definición en Lima, Perú.
Tras caer 1-0 en el partido de ida en el Maracaná, el equipo de Gustavo Costas deberá ganar por al menos dos goles para avanzar a la final de la Copa Libertadores. Si lo hace por solo uno, la serie se definirá por penales. El ganador del partido deberá enfrentarse ante el vencedor de Liga de Quito vs. Palmeiras, cuyo partido de ida terminó 3-0 en favor del conjunto ecuatoriano, en Quito.
