Impactante mosaico de River por Malvinas: el Monumental recordó a los héroes de la guerra

El homenaje de River por Malvinas incluyó acciones durante toda la semana

La iniciativa no fue un hecho aislado, sino el cierre de una serie de acciones impulsadas por el club en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A través de sus redes sociales, River compartió mensajes, imágenes y contenidos alusivos a la fecha, con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de quienes participaron del conflicto.