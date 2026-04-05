Impactante mosaico de River por Malvinas: el Monumental recordó a los héroes de la guerra
Hinchas de River homenajearon a los héroes de Malvinas con un mosaico en el Monumental y acciones conmemorativas en el partido ante Belgrano
Tres días después del 2 de abril, el Estadio Monumental fue escenario de un sentido reconocimiento a los héroes de Malvinas. En la previa del encuentro ante Belgrano, y con el equipo dirigido por Eduardo Coudet saliendo al campo de juego, los hinchas desplegaron un impactante mosaico con el número 1982 desde la tribuna San Martín alta, sector enfocado por las cámaras de televisión.
Además, en la San Martín media se extendió una bandera alusiva a las Islas Malvinas, mientras que los futbolistas también se sumaron al homenaje al posar para la foto oficial con pancartas conmemorativas, reforzando el mensaje de memoria y reconocimiento.
El homenaje de River por Malvinas incluyó acciones durante toda la semana
La iniciativa no fue un hecho aislado, sino el cierre de una serie de acciones impulsadas por el club en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A través de sus redes sociales, River compartió mensajes, imágenes y contenidos alusivos a la fecha, con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de quienes participaron del conflicto.
En la previa del partido ante Belgrano, los hinchas también pudieron sumarse de manera activa al homenaje. En un stand ubicado sobre Figueroa Alcorta, entre las 15:30 y las 17:30, se estamparon camisetas de River con la silueta de las Islas Malvinas, una propuesta que tuvo una amplia aceptación entre los simpatizantes.
El clima en los alrededores del estadio acompañó la jornada con familias, socios y grupos de amigos que se acercaron con anticipación no solo para alentar al equipo, sino también para participar de las actividades conmemorativas. Así, el homenaje se vivió tanto dentro como fuera del Monumental.
El recibimiento y los gestos simbólicos desplegados en las tribunas y en el campo de juego consolidaron una escena cargada de emoción, en la que el fútbol volvió a funcionar como un espacio de memoria colectiva, recordando una fecha que trasciende cualquier resultado deportivo.
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