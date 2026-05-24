Belgrano venció sobre la hora a River en una final electrizante, y es el campeón del Torneo Apertura 2026

Belgrano es el campeón del fútbol argentino
El "Pirata" le ganó sobre la hora a River en Córdoba y se queda con el título.
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Belgrano se lo dio vuelta a River sobre la hora, le ganó 3-2 en final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, y se convirtió en el primer campeón del año, para asegurar el ansiado boleto directo a la próxima Copa Libertadores, además de clasificar a varias copas nacionales.
El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, vivió una final electrizante, con giros en el marcador y polémicas; y una definición agónica.
La tarde lo tuvo al "Millonario" dos veces arriba del marcador: primero, en la etapa inicial, con el tanto de Facundo Colidio con la asistencia de Tomás Galván; y luego en el complemento, invirtiendo los roles.
En el primer tiempo, antes de la media hora de juego, Leo Morales había igualado la historia. Y en el complemento, a 10 del final, el encuentro tuvo la gran polémica de la jornada por el penal que Yael Falcón Pérez sancionó, tras revisar en el VAR, por una mano de Lautaro Rivero dentro del área.
Y el final fue todo de Uvita Fernánez. El delantero que había ingresado justamanete para intentar revetir la historia puso el 2-2 de penal, y a 3 del final, el 3-2 histórico y definitivo, para que el "Pirata" sumo el primer título de su historia.
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