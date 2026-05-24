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Belgrano venció sobre la hora a River en una final electrizante, y es el campeón del Torneo Apertura 2026

Belgrano venció a River y es el campeón del Torneo Apertura 2026

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El "Pirata" lo dio vuelta sobre al hora de la mano de Uvita Fernández y es el nuevo campeón del fútbol argentino.

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Belgrano se lo dio vuelta a River sobre la hora, le ganó 3-2 en final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, y se convirtió en el primer campeón del año, para asegurar el ansiado boleto directo a la próxima Copa Libertadores, además de clasificar a varias copas nacionales.

El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, vivió una final electrizante, con giros en el marcador y polémicas; y una definición agónica.

La tarde lo tuvo al "Millonario" dos veces arriba del marcador: primero, en la etapa inicial, con el tanto de Facundo Colidio con la asistencia de Tomás Galván; y luego en el complemento, invirtiendo los roles.

En el primer tiempo, antes de la media hora de juego, Leo Morales había igualado la historia. Y en el complemento, a 10 del final, el encuentro tuvo la gran polémica de la jornada por el penal que Yael Falcón Pérez sancionó, tras revisar en el VAR, por una mano de Lautaro Rivero dentro del área.

Y el final fue todo de Uvita Fernánez. El delantero que había ingresado justamanete para intentar revetir la historia puso el 2-2 de penal, y a 3 del final, el 3-2 histórico y definitivo, para que el "Pirata" sumo el primer título de su historia.

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Minuto a minuto de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

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Belgrano es el campeón del fútbol argentino

El "Pirata" le ganó sobre la hora a River en Córdoba y se queda con el título.

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Uvita Fernández, a 3 minutos del final, pone el 3-2 para Belgrano

Belgrano lo da vuelta a tres minutos del final y se ilusiona.

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Uvita Fernández, de penal, pone el 2-2 ante River

Belgrano empata el partido a 5 minutos del final con un polémico penal.

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El árbitro revisa un posible penal para Belgrano

La pelota dio en la mano de Rivero y Yael Falcón Pérez define si es o no penal.

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Salió lesionado Marcos Acuña e ingresó Germán Pezzella

Campeón del mundo por campeón del mundo en River.

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GOL DE RIVER

Tomás Galván, tras una gran asistencia de Colidio, vuelve a adelantar a River.

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Final del primer tiempo en Córdoba

River y Belgrano empatan 1-1 en el marco de la final del Torneo Apertura.

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GOL DE BELGRANO

9 minutos después de la apertura del marcador, Moreales de cabeza logra batir a Beltrán para el empate.

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GOL DE RIVER

Colidio pone el 1-0 tras una gran jugada de Galván.

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Amonestado Aníbal Moreno en el inicio

Antes de los 5 minutos, el futbolista que juega infiltrado recibió la tarjeta amarilla.

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Equipos a la cancha para la final del Torneo Apertura

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Así está Ánibal Moreno en la previa al partido

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Cómo llegan River y Belgrano

El "Millonario", conducido por Eduardo Coudet, llega a esta cita tras dejar en el camino a Rosario Central en las semifinales y busca ratificar su condición de candidato.

Previamente, River eliminó a San Lorenzo en una noche para el infarto en el Monumental, mientras que en cuartos de final sacó a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro sin demasiados sobresaltos.

Por su parte, el "Pirata" de Ricardo Zielinski dio el golpe al eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal y jugará una final de Primera División por primera vez en su historia, con el condimento extra de definir el título en su provincia y ante su gente.

En cuanto al único antecendente del año entre River y Belgrano, el "Millonario" goleó 3-0 al conjunto cordobés en el Monumental en el marco de la fase de grupos. Además, en los últimos diez cruces oficiales, el equipo de Núñez ganó seis partidos, el Barrio Alberdi se impuso en tres y hubo un empate.

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Formaciones de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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Los datos de River vs. Belgrano por el Torneo Apertura

  • Hora: 15.30.
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Leandro Rey Hilfer.

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