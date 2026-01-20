Una leyenda del Manchester United respaldó a Lisandro Martínez tras las críticas internas
El excapitán de los Diablos Rojos salió al cruce y defendió al defensor argentino luego de los cuestionamientos de Scholes y Butt.
La polémica alrededor de Lisandro Martínez en el Manchester United sumó una voz de peso que cambió el eje del debate. Luego de las críticas públicas de Paul Scholes y Nicky Butt, y de la respuesta firme del defensor argentino tras el triunfo ante el Manchester City en el clásico, fue Rio Ferdinand quien decidió intervenir para respaldar al zaguero y marcar una posición clara frente a los cuestionamientos internos.
El exdefensor inglés, uno de los referentes históricos del club, consideró que la discusión superó ciertos límites y dejó en claro que Martínez merece respeto por su recorrido y su mentalidad ganadora. “Esta semana creo que se han dicho cosas que probablemente han pasado la línea, volviéndose personales”, afirmó Ferdinand al referirse a los comentarios que habían realizado Scholes y Butt en un podcast previo al derbi.
Allí, ambos habían ironizado sobre la diferencia física entre Erling Haaland y el argentino, sugiriendo que el noruego podría imponerse sin inconvenientes por su contextura. En ese contexto, Ferdinand defendió el perfil competitivo de Lisandro y su reacción posterior. “He hablado con él varias veces, en línea y en persona, y es alguien que solo quiere hacerlo bien, ganar y recuperar los estándares de Manchester United", comenzó diciendo.
"Tiene derecho, si algo lo irrita, a manifestarlo. Y lo hizo. Pero el sentido de sus palabras necesita un contexto: no propone una pelea, solo solicita tener una charla directa si alguien tiene un problema. Estamos hablando de un campeón del mundo; él sabe cómo ganar. Hablé con él después del partido y fue rápido y claro: ahora tenemos un nivel y necesitamos impulso”, sostuvo.
Ferdinand, sin embargo, insistió en marcar una línea clara entre el análisis futbolístico y lo personal. En su podcast, explicó: “Siempre me he enorgullecido de nunca ser personal. Puedo analizar rendimientos, estados de forma, la manera en que juegan, pero como individuo y ex jugador del club, nunca he querido cruzar esa barrera y espero no haberlo hecho”.
La bronca que Lisandro Martínez había tenido con Scholes y Butt en Manchester United
Las palabras del argentino, tras el 2-0 ante el City, habían sido directas y sin filtro. “Honestamente, puede decir lo que quiera. Ya le dije, si quiere decirme algo, puede venir donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa”. Además, cuestionó la falta de franqueza de algunas críticas públicas: “Respeto cuando quieren ayudar al club porque cualquiera puede hablar en la televisión. Pero cuando los ves cara a cara aquí, nadie te dice nada en la cara”.
El cruce generó reacciones posteriores. Scholes optó por bajar el tono con un mensaje irónico en redes sociales: “Alguien ha tenido un buen partido, me alegré mucho por ti… té, sin azúcar por favor”. Butt, en tanto, reconoció el rendimiento del defensor, aunque relativizó el conflicto: “Fue brillante ese día. Hay que reconocérselo”, y agregó: “Para mí, hablamos como si fuéramos chicos conversando entre sí. Es evidente que es en broma”.
Por su parte, Lisandro bajó la intensidad del conflicto tras el clásico. “No me importa lo que digan. La gente siempre dice lo que quiere, es algo que no puedo controlar. Lo único que puedo hacer es mostrarlo en la cancha y creo que hoy lo mostré”, aseguró. Y completó: “No, nada. Eso no me aporta nada. Mi motivación es mi familia, nada más”.
