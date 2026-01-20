Una leyenda del Manchester United respaldó a Lisandro Martínez tras las críticas internas

lisandro martinez scholes 1

La bronca que Lisandro Martínez había tenido con Scholes y Butt en Manchester United

Las palabras del argentino, tras el 2-0 ante el City, habían sido directas y sin filtro. “Honestamente, puede decir lo que quiera. Ya le dije, si quiere decirme algo, puede venir donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa”. Además, cuestionó la falta de franqueza de algunas críticas públicas: “Respeto cuando quieren ayudar al club porque cualquiera puede hablar en la televisión. Pero cuando los ves cara a cara aquí, nadie te dice nada en la cara”.

El cruce generó reacciones posteriores. Scholes optó por bajar el tono con un mensaje irónico en redes sociales: “Alguien ha tenido un buen partido, me alegré mucho por ti… té, sin azúcar por favor”. Butt, en tanto, reconoció el rendimiento del defensor, aunque relativizó el conflicto: “Fue brillante ese día. Hay que reconocérselo”, y agregó: “Para mí, hablamos como si fuéramos chicos conversando entre sí. Es evidente que es en broma”.

Por su parte, Lisandro bajó la intensidad del conflicto tras el clásico. “No me importa lo que digan. La gente siempre dice lo que quiere, es algo que no puedo controlar. Lo único que puedo hacer es mostrarlo en la cancha y creo que hoy lo mostré”, aseguró. Y completó: “No, nada. Eso no me aporta nada. Mi motivación es mi familia, nada más”.