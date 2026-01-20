Naomi Osaka sorprendió en el Australia Open 2026 con un extravagante atuendo: las imágenes

naomi osaka

“Yo lo diseñé. La idea es de una medusa. Quiero saludar y felicitar a Robert Wun por el diseño”, explicó Osaka en el estadio Melbourne Park tras superar por 6-3, 3-6 y 6-4 a la croata de 23 años que está en el mejor puesto de su camino profesional (65°). La japonesa ahora chocará en la segunda fase ante la rumana Sorana Cirstea (35 años y 41° del mundo), quien eliminó a la alemana Eva Lys.

De acuerdo con la revista Vogue, Osaka eligió este año una propuesta visual que va más allá de la funcionalidad deportiva. Desde sus primeras apariciones, la deportista ha utilizado la indumentaria como un canal de expresión, pero la edición 2026 del torneo australiano llevó ese concepto a una nueva dimensión. “Cuando recuerdo a las jugadoras que me precedieron, pienso en cómo esos momentos, esas miradas, se han convertido en recuerdos imborrables”, explicó la atleta en una entrevista con el medio. “Muchas veces, otras personas escriben nuestras historias. Este fue un momento en el que pude escribir un poco de la mía”.

Icónica. Así describieron a Osaka desde la cuenta oficial del Abierto de Australia. Con un outfit único, incluido ese sombrero con telas colgantes, la jugadora japonesa dejó a todos sin palabras, añadiendo un elemento sorpresa a su participación esta competencia.

Rápidamente la imagen de la tenista se transformó en el material más comentado en las redes sociales. Es que nunca antes una deportista en un torneo de esta magnitud tuvo un ingreso tan particular.

La tenista y su colaborador, Marty Harper, pensaron en el diseñador Wun, cuando vieron una imagen de la pasarela de una de sus colecciones y se comunicaron con él para intercambiaban ideas sobre su uniforme para el Abierto de Australia: “Ambas nos atrajeron al instante sus formas, sus texturas, la forma en que se mueve su obra. Todo encajaba en el mismo mundo que imaginábamos”, contó Osaka.

Wun, que es un aficionado al tenis, se incorporó al proyecto de la tenista: “Naomi y Martin llegaron con una comprensión profunda de cómo es mi mundo. Como aficionado, ya la entendía como atleta, pero poder compartir este momento creativo ha sido increíblemente especial”.

En cuanto a la victoria ante Ruzic, Osaka hizo una gran diferencia con su saque: 11 aces contra ninguno de la croata. Además, la ganadora logró 5 break points de 12 oportunidades, mientras que rival mostró una estadística de 4/6 en ese rubro. En la segunda ronda, la japonesa se enfrentará con la rumana Sorana Cirstea.