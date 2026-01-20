Video: el accidente de Arvid Lindblad en su primera vuelta con el auto 2026 de la F1
El joven piloto de Racing Bulls perdió el control del monoplaza durante un shakedown en Imola, en una jornada marcada por la intensa lluvia
La Fórmula 1 comienza a transitar una nueva era técnica y reglamentaria, y los primeros kilómetros de los monoplazas 2026 ya dejaron imágenes llamativas. Una de ellas tuvo como protagonista a Arvid Lindblad, joven piloto británico de 18 años, quien sufrió un accidente en su primera vuelta con el Racing Bulls VCARB03 durante una jornada de pruebas en el circuito de Imola.
Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias físicas para el corredor ni daños de gravedad en el coche. El episodio se dio en el marco de un shakedown, una instancia permitida por el reglamento para que los equipos puedan rodar una cantidad limitada de kilómetros con fines promocionales y de verificación de sistemas.
Según informó el medio especializado Motorsport, Lindblad perdió el control del monoplaza en la Curva Villeneuve del Autódromo Enzo e Dino Ferrari, en una jornada condicionada por una gran cantidad de lluvia caída sobre el trazado italiano. El piloto utilizaba neumáticos para piso mojado cuando, en su primera vuelta al volante del VCARB03, terminó en la leca tras una salida de pista.
La situación obligó a la neutralización momentánea de la actividad con bandera roja y a que el coche fuera retirado por una grúa, cubierto por una lona azul. Sin embargo, desde el entorno del equipo señalaron que la estructura del monoplaza no habría sufrido daños importantes.
El periodista Jacopo Rava, quien difundió imágenes del incidente, explicó que Lindblad pudo regresar posteriormente a la pista tras un trompo, aunque aún no se determinó con claridad si el despiste se debió a un error del piloto o a algún inconveniente técnico. En cualquier caso, el hecho fue tomado como parte del proceso lógico de adaptación a una normativa completamente nueva y a autos que presentan cambios profundos en su comportamiento.
Antes del turno de Lindblad, Liam Lawson ya había salido a pista en el primer segmento del evento de demostración, que permite recorrer hasta 15 kilómetros. La expectativa del equipo es completar en los próximos días el límite de 200 kilómetros habilitados para el denominado “día de rodaje”, una instancia clave para avanzar en los procesos de instalación y puesta a punto antes de las pruebas privadas de pretemporada, previstas del 26 al 30 de enero en Barcelona.
Desde la prensa especializada, también se destacó que el Racing Bulls utilizado en Imola mostró diferencias respecto al diseño presentado oficialmente días atrás. El medio The Race subrayó la presencia de una “caja de aire particularmente distintiva”, uno de los tantos detalles técnicos que comienzan a llamar la atención en esta etapa inicial de desarrollo.
Lindblad afronta un año especial: tras finalizar sexto en el Campeonato de Fórmula 2, fue confirmado como piloto titular de Racing Bulls para la temporada 2026, ocupando una butaca que quedó libre tras movimientos internos en la estructura de Red Bull. Hasta ahora, ya había tenido tres experiencias en prácticas libres de Fórmula 1, siempre con el monoplaza del equipo principal. El incidente en Imola no altera los planes, pero sí expone los desafíos que implica dar los primeros pasos en una F1 completamente renovada.
