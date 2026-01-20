Video: el accidente de Arvid Lindblad en su primera vuelta con el auto 2026 de la F1

Antes del turno de Lindblad, Liam Lawson ya había salido a pista en el primer segmento del evento de demostración, que permite recorrer hasta 15 kilómetros. La expectativa del equipo es completar en los próximos días el límite de 200 kilómetros habilitados para el denominado “día de rodaje”, una instancia clave para avanzar en los procesos de instalación y puesta a punto antes de las pruebas privadas de pretemporada, previstas del 26 al 30 de enero en Barcelona.

lindvlad 1

Desde la prensa especializada, también se destacó que el Racing Bulls utilizado en Imola mostró diferencias respecto al diseño presentado oficialmente días atrás. El medio The Race subrayó la presencia de una “caja de aire particularmente distintiva”, uno de los tantos detalles técnicos que comienzan a llamar la atención en esta etapa inicial de desarrollo.

Lindblad afronta un año especial: tras finalizar sexto en el Campeonato de Fórmula 2, fue confirmado como piloto titular de Racing Bulls para la temporada 2026, ocupando una butaca que quedó libre tras movimientos internos en la estructura de Red Bull. Hasta ahora, ya había tenido tres experiencias en prácticas libres de Fórmula 1, siempre con el monoplaza del equipo principal. El incidente en Imola no altera los planes, pero sí expone los desafíos que implica dar los primeros pasos en una F1 completamente renovada.