Incertidumbre en Parque Patricios: qué va a pasar con el partido entre Huracán y River

La última vez que tuvo que disputar un encuentro en ese estadio fue el martes pasado frente a Belgrano de Córdoba, aunque en esa ocasión debió hacerlo sin espectadores por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ese antecedente alimenta la posibilidad de que el partido ante River pueda repetirse bajo el mismo formato.

estadio tomas a duco

En caso de que finalmente no se autorice el uso del Ducó, una de las alternativas sería trasladar el partido al estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors. Ese escenario ya fue utilizado por Huracán en 2024, cuando debió mudar su localía mientras realizaba trabajos de refacción en el campo de juego de su estadio.

Además del encuentro frente a River, la situación también genera preocupación por otros eventos programados en el estadio. Entre ellos se encuentran los recitales de La Renga previstos para el 2 y el 4 de abril, que podrían verse afectados si las autoridades determinan restricciones en la zona.

Mientras tanto, el club de Núñez continúa con su preparación para el partido que abrirá una nueva etapa en el club tras la salida de Marcelo Gallardo. La presentación oficial del "Chacho" en el banco millonario dependerá ahora de una decisión que excede lo deportivo y que se definirá en los próximos días.