Incertidumbre en Parque Patricios: qué va a pasar con el partido entre Huracán y River
El derrumbe ocurrido cerca del estadio Tomás Adolfo Ducó puso en duda la realización del encuentro por el Torneo Apertura 2026.
El partido entre Huracán y River, previsto para disputarse el jueves por el Torneo Apertura 2026, permanece rodeado de incertidumbre luego del derrumbe registrado en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó, en el barrio porteño de Parque Patricios. La situación generó preocupación no solo entre los vecinos afectados, sino también dentro del club, que aguarda definiciones sobre si podrá utilizar su cancha para el encuentro.
El compromiso, que marcará el debut de Eduardo Coudet como entrenador del equipo de Núñez, está programado para el jueves a las 21:30. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial respecto a la sede. Las autoridades de Seguridad porteñas decidieron esperar nuevos informes antes de tomar una determinación definitiva.
Según trascendió, los organismos responsables analizarán la situación hasta el martes, cuando se evaluarán los resultados de las inspecciones realizadas en la zona. Entre las posibilidades que se manejan aparecen tres escenarios: que el partido se dispute en el Ducó con público, que se juegue a puertas cerradas o que deba trasladarse a otro estadio.
El principal factor que genera preocupación es el informe de Defensa Civil, que continúa examinando las consecuencias del derrumbe ocurrido a pocos metros del estadio. Los especialistas buscan determinar si existe riesgo de que otros edificios cercanos sufran daños similares, lo que podría afectar la seguridad de los asistentes al evento deportivo.
En el Globo mantienen la expectativa de poder jugar en su cancha. Los dirigentes del club consideran que la localía en el Ducó es una prioridad y confían en que la situación pueda resolverse favorablemente para permitir el ingreso de público. De todos modos, hasta el momento prefieren no realizar declaraciones públicas mientras esperan la decisión oficial de las autoridades.
La última vez que tuvo que disputar un encuentro en ese estadio fue el martes pasado frente a Belgrano de Córdoba, aunque en esa ocasión debió hacerlo sin espectadores por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ese antecedente alimenta la posibilidad de que el partido ante River pueda repetirse bajo el mismo formato.
En caso de que finalmente no se autorice el uso del Ducó, una de las alternativas sería trasladar el partido al estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors. Ese escenario ya fue utilizado por Huracán en 2024, cuando debió mudar su localía mientras realizaba trabajos de refacción en el campo de juego de su estadio.
Además del encuentro frente a River, la situación también genera preocupación por otros eventos programados en el estadio. Entre ellos se encuentran los recitales de La Renga previstos para el 2 y el 4 de abril, que podrían verse afectados si las autoridades determinan restricciones en la zona.
Mientras tanto, el club de Núñez continúa con su preparación para el partido que abrirá una nueva etapa en el club tras la salida de Marcelo Gallardo. La presentación oficial del "Chacho" en el banco millonario dependerá ahora de una decisión que excede lo deportivo y que se definirá en los próximos días.
