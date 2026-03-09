Derrumbe en Parque Patricios: el desesperado pedido de los vecinos tras perderlo todo

“Seguimos necesitando juntar dinero para nuestras pericias”, remarcó la mujer en un video difundido a través de la cuenta de Instagram @derrumbadoseba (por Estación Buenos Aires).

Para esto, iniciaron una colecta solidaria a través de transferencias: “Tenemos un solo alias que es evacuados.eba, con ‘b’”, aclaró Andrea. La cuenta se encuentra a nombre de José María Rosas y es de Banco Galicia.

“Todavía no tenemos nada resulto evidentemente, pero ni siquiera la cuestión de dónde vamos a vivir a partir del miércoles. La situación es desesperante. Somos 175 familias a la deriva que todavía no tenemos una respuesta”, expresó la mujer e insistió: “Los vecinos estamos pidiendo colaboración para poder abonar todas nuestras pericias. Necesitamos que esto siga en los medios, en las redes porque si no, somos invisibles”.

“Cada vez que hablamos, nos derrumbamos otra vez”

derrumbe parque patricios donaciones psicologos

Por otro lado, solicitaron la ayuda de psicólogos para que asistan a los damnificados que se hospedan, por el momento, en distintos hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron, pese a comunicarse con el servicio telefónico gratuito destinado a asistir a personas en situación de calle o vulnerabilidad social, no obtuvieron soluciones.

“Nos estamos conteniendo solos entre los vecinos desde la madrugada del martes, estamos por favor pidiendo asistencia psicológica en los distintos hoteles. Hasta ahora, del pedido formal al 108 no hemos tenido respuestas”, informaron a través de la cuenta oficial de los damnificados.

“Entre los vecinos estamos tomando los relatos de lo sucedido para iniciar las causas, pero cada vez que nos ponemos a hablar, nos derrumbamos otra vez”, expresó Andrea.

Ante esto, solicitan de forma urgente la ayuda de profesionales en cada uno de los hoteles donde se encuentran evacuados: Regente Palace Hotel (Suipacha 964), Hotel internacional (Bernardo de Irigoyen 552), Deco Collection (Suipacha 1359) Esplendor (San Martín 790), Gran Hotel Buenos Aires (Marcelo T de Alvear 767) y Hotel de las Americas (Libertad 1020).

“Que no haya víctimas fatales no significa que no sea una tragedia. Perder sueños es perder el futuro”, ratifican.