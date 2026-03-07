Permiten a habitantes del edificio derrumbado en Parque Patricios ingresar a sus hogares
Autorizaron a los vecinos a retirar pertenencias de sus hogares tras el socavón en un estacionamiento.
Después de una mañana cargada de tensión por el trabajo de una excavadora en el lugar y varias detenciones, los propietarios e inquilinos del edifico de Parque Patricios que sufrió el derrumbe del estacionamiento pudieron entrar a los departamentos este sábado.
En medio de los reclamos por una solución habitacional, las autoridades permitieron que los vecinos ingresaran para que pudieran retirar sus pertenencias.
El colapso ocurrió el 3 de marzo en un perímetro que es rodeado por el complejo de viviendas y funciona como patio interno. Por razones que aún son materia de investigación, el terreno se derrumbó sobre el estacionamiento que está debajo.
No hubo heridos, pero el complejo permanece clausurado mientras avanzan las pericias. Tras el impacto, 80 vehículos que se guardaban en el garaje quedaron aplastados.
Derrumbe en Parque Patricios: las medidas de la Fiscalía
Luego de haberse adoptado los recaudos necesarios para resguardar a todas las personas involucradas, la Fiscalía autorizó la realización de las tareas de apuntalamiento en el lugar, la demolición y el retiro de escombros. Del mismo modo, se autorizó la remoción y reubicación de vehículos y el ingreso ordenado y coordinado de las personas afectadas, todo ello bajo estrictas condiciones de seguridad y en coordinación con el gobierno de la CABA.
El número de personas a ingresar, a los fines de retirar pertenencias estrictamente esenciales, debe ser reducido al mínimo posible –esto es una por inmueble-. A su vez, el ingreso deberá realizarse en forma ordenada y coordinada con personal del GCBA, acreditando su residencia en la vivienda en cuestión, y con acompañamiento de personal de bomberos y/o de emergencias.
En función del resguardo de la seguridad e integridad física de los residentes, se deberán llevar a cabo los recaudos necesarios al momento del ingreso al lugar. Por tal motivo, se deberá establecer por escrito la conformidad expresa de los profesionales responsables del Plan de Trabajos autorizado y coordinado con los mismos, para no entorpecer tales labores y minimizar los riesgos a las personas ingresantes.
Cabe destacar que desde el inicio de la intervención, la Fiscalía priorizó en todo momento la seguridad y la integridad física de las personas, procurando que cada una de las medidas adoptadas pudiera llevarse a cabo sin poner en riesgo a los vecinos, ni a quienes debieran ingresar al lugar.
Entre las medidas dispuestas se encuentra, además, la producción de los informes periciales destinados a determinar las causales del derrumbe, cuya realización fue impulsada desde un primer momento con preservación total de la prueba.
De esta manera, la Fiscalía continuará impulsando todas las medidas necesarias para el total esclarecimiento de lo ocurrido.
