Permiten a habitantes del edificio derrumbado en Parque Patricios ingresar a sus hogares

El número de personas a ingresar, a los fines de retirar pertenencias estrictamente esenciales, debe ser reducido al mínimo posible –esto es una por inmueble-. A su vez, el ingreso deberá realizarse en forma ordenada y coordinada con personal del GCBA, acreditando su residencia en la vivienda en cuestión, y con acompañamiento de personal de bomberos y/o de emergencias.

En función del resguardo de la seguridad e integridad física de los residentes, se deberán llevar a cabo los recaudos necesarios al momento del ingreso al lugar. Por tal motivo, se deberá establecer por escrito la conformidad expresa de los profesionales responsables del Plan de Trabajos autorizado y coordinado con los mismos, para no entorpecer tales labores y minimizar los riesgos a las personas ingresantes.

Cabe destacar que desde el inicio de la intervención, la Fiscalía priorizó en todo momento la seguridad y la integridad física de las personas, procurando que cada una de las medidas adoptadas pudiera llevarse a cabo sin poner en riesgo a los vecinos, ni a quienes debieran ingresar al lugar.

Entre las medidas dispuestas se encuentra, además, la producción de los informes periciales destinados a determinar las causales del derrumbe, cuya realización fue impulsada desde un primer momento con preservación total de la prueba.

De esta manera, la Fiscalía continuará impulsando todas las medidas necesarias para el total esclarecimiento de lo ocurrido.