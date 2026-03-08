Derrumbe en Parque Patricios: bomberos asisten a vecinos para ingresar en viviendas a recuperar pertenencias
Las autoridades permitieron que los vecinos ingresaran para que pudieran retirar sus pertenencias, mientras continúan los trabajos en el lugar.
En medio de la angustia por el derrumbe ocurrido en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires del barrio porteño de Parque Patricios, una luz de esperanza y solidaridad surge de la mano de los Bomberos de la Ciudad, que colabora con los vecinos en el reingreso a las propiedades.
Luego de varias jornadas marcadas por el dolor y el susto, el cuerpo de rescatistas no solo se limita a asegurar la zona, sino que ha desplegado un operativo humanitario para acompañar a los vecinos en el momento más difícil.
La tarea de los bomberos ha trascendido lo estrictamente operativo. Con una sensibilidad destacable, los efectivos están asistiendo a los damnificados para que puedan reingresar de forma segura y controlada al edificio —en las áreas que aún lo permiten— para recuperar objetos personales, documentos y recuerdos que resultan vitales para reconstruir sus vidas tras la catástrofe.
Más allá de la asistencia técnica, los vecinos destacaron la gentileza y calidez del personal. Tras el momento de tensión en el complejo, los bomberos se encargan de organizar el traslado de las familias hasta los centros de alojamiento donde permanecerán mientras se resuelve su situación habitacional.
Derrumbe en Parque Patricios: permiten que vecinos ingresen a las viviendas
Después del trabajo de una excavadora en el lugar y varias detenciones, los propietarios e inquilinos del edifico de Parque Patricios que sufrió el derrumbe del estacionamiento pudieron volver a ingresar a los departamentos desde sábado.
En medio de los reclamos por una solución habitacional, las autoridades permitieron que los vecinos ingresaran para que pudieran retirar sus pertenencias.
El colapso ocurrió el 3 de marzo en un perímetro que es rodeado por el complejo de viviendas y funciona como patio interno. Por razones que aún son materia de investigación, el terreno se derrumbó sobre el estacionamiento que está debajo.
No hubo heridos, pero el complejo permanece clausurado mientras avanzan las pericias. Tras el impacto, 80 vehículos que se guardaban en el garaje quedaron aplastados.
