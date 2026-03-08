Derrumbe en Parque Patricios: bomberos asisten a vecinos para ingresar en viviendas a recuperar pertenencias

Derrumbe en Parque Patricios: permiten que vecinos ingresen a las viviendas

Después del trabajo de una excavadora en el lugar y varias detenciones, los propietarios e inquilinos del edifico de Parque Patricios que sufrió el derrumbe del estacionamiento pudieron volver a ingresar a los departamentos desde sábado.

En medio de los reclamos por una solución habitacional, las autoridades permitieron que los vecinos ingresaran para que pudieran retirar sus pertenencias.

El colapso ocurrió el 3 de marzo en un perímetro que es rodeado por el complejo de viviendas y funciona como patio interno. Por razones que aún son materia de investigación, el terreno se derrumbó sobre el estacionamiento que está debajo.

No hubo heridos, pero el complejo permanece clausurado mientras avanzan las pericias. Tras el impacto, 80 vehículos que se guardaban en el garaje quedaron aplastados.