Independiente cerró la venta de Felipe Loyola a Italia: dónde jugará y cuánto lo pagan
El Rojo acordó la transferencia del mediocampista chileno al Pisa por una cifra cercana a los 7 millones de euros y el entrenador comenzó a delinear cómo sustituirlo.
Independiente concretó una de las operaciones más importantes de su mercado de pases y perdió a uno de los futbolistas más determinantes del último tiempo. Felipe Loyola continuará su carrera en el Pisa de Italia, club que pelea por la permanencia en la Serie A, tras una negociación que dejó conformes a las partes y que, al mismo tiempo, obligó a Gustavo Quinteros a empezar a rearmar el equipo.
La transferencia se cerró por 7 millones de euros por el 70 por ciento del pase del mediocampista chileno. La ingeniería financiera del acuerdo contempla un préstamo inicial de 1.350.000 euros, un bonus de 150.000 tras disputar sus primeros partidos y una obligación de compra de 5.500.000 euros si cumple determinados objetivos deportivos.
Además, quedó fijada una opción -que podría transformarse en obligación- por el 30 por ciento restante en una cifra cercana a los 4,5 millones, con la posibilidad de una plusvalía futura.
Cuánta plata le queda a Independiente por el pase de Felipe Loyola
Independiente es dueño del 50 por ciento de la ficha del jugador, ya que el otro porcentaje pertenece a Huachipato de Chile. Por ese motivo, a las arcas del club de Avellaneda ingresarán aproximadamente 3,5 millones de euros, con la chance de aumentar ese monto si se ejecutan las cláusulas restantes del acuerdo.
La salida de Loyola no tomó por sorpresa al cuerpo técnico. El volante de 25 años no participó del amistoso ante Everton en Uruguay y ni siquiera fue al banco de suplentes, una señal clara de que la operación estaba avanzada. De hecho, días atrás Santos de Brasil había realizado una oferta similar, pero la falta de garantías de pago frustró ese destino y terminó allanando el camino hacia Europa.
En lo deportivo, Loyola deja un saldo positivo en Independiente: disputó 62 partidos oficiales, marcó 11 goles y aportó 7 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo. Su venta representa una pérdida sensible para Quinteros, que ya empezó a trabajar en alternativas internas para reemplazarlo.
Quiénes suplirían la sensible baja que deja el chileno para Gustavo Quinteros
El entrenador confía en que Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci puedan asumir ese rol junto a Rodrigo Fernández Cedrés. Incluso Ignacio Malcorra aparece como una opción para ocupar ese sector del campo según el contexto del partido. Paralelamente, Quinteros le solicitó a la dirigencia reforzar el lateral derecho, tras la salida de Federico Vera, y sumar un centrodelantero, puestos que considera prioritarios para equilibrar el plantel tras una baja que marcó el inicio del 2026 para el Rojo.
