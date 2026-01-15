Independiente cerró la venta de Felipe Loyola a Italia: dónde jugará y cuánto lo pagan

felipe loyola.jpg

En lo deportivo, Loyola deja un saldo positivo en Independiente: disputó 62 partidos oficiales, marcó 11 goles y aportó 7 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el mediocampo. Su venta representa una pérdida sensible para Quinteros, que ya empezó a trabajar en alternativas internas para reemplazarlo.

Quiénes suplirían la sensible baja que deja el chileno para Gustavo Quinteros

El entrenador confía en que Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci puedan asumir ese rol junto a Rodrigo Fernández Cedrés. Incluso Ignacio Malcorra aparece como una opción para ocupar ese sector del campo según el contexto del partido. Paralelamente, Quinteros le solicitó a la dirigencia reforzar el lateral derecho, tras la salida de Federico Vera, y sumar un centrodelantero, puestos que considera prioritarios para equilibrar el plantel tras una baja que marcó el inicio del 2026 para el Rojo.