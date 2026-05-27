Independiente del Valle vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El Canalla visita al Matagigantes en un duelo de clasificados a octavos que van por el liderato del Grupo H: todos los detalles del encuentro.
Rosario Central se juega una parada brava y clave en la altura de Ecuador. Este miércoles, a partir de las 19:00, el Canalla visitará a Independiente del Valle por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos ya tienen asegurado su boleto a los octavos de final, pero en el Estadio Banco Guayaquil estará en juego nada menos que el primer puesto de la zona.
El encuentro llega en una semana cargada para la Academia, que el próximo domingo 31 de mayo deberá afrontar un cruce estelar por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata.
¿Qué necesita Rosario Central para ser líder del Grupo H?
El semestre internacional del equipo dirigido por Jorge Almirón es sencillamente brillante: marcha invicto en la Copa con 13 puntos (cuatro victorias y un solo empate). Las cuentas para este partido son claras:
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Si gana o empata: Central se clasificará como líder absoluto del Grupo H. Una victoria, además, lo dejaría con 16 unidades, una cosecha altísima que le permitiría definir de local en un hipotético cruce de cuartos de final.
Si pierde: Quedará relegado al segundo puesto. Aunque ambos terminarían con 13 puntos, el nuevo sistema de "desempate olímpico" beneficiaría a los ecuatorianos, ya que en el partido de la primera fecha igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito.
Independiente del Valle, comandado por Joaquín Papa, llega con el ánimo por las nubes. No solo ostenta 10 puntos en la Libertadores, sino que lidera con comodidad la Liga de Ecuador con 34 unidades (ocho más que Universidad Católica y Barcelona SC). Al conjunto local solo le sirve ganar para quedarse con la cima del grupo y asegurarse la ventaja de la localía en los octavos.
Las formaciones de Independiente del Valle y Rosario Central
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Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar; Justin Lerma, Júnior Sornoza, Emerson Pata, Arón Rodríguez; Carlos González o Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Otros datos del partido
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Hora: 19:00 (Argentina)
TV: Fox Sports y Telefe
Streaming: Disney+ y Mi Telefe
Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
VAR: Wagner Reway (Brasil)
Estadio: Banco Guayaquil (Quito, Ecuador)
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