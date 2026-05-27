Lionel Scaloni habló sobre la lista para el Mundial 2026: "Será dolorosa para algunos chicos"

Embed "ESPERAREMOS HASTA EL FINAL, SERÁ DOLOROSA PARA ALGUNOS CHICOS Y ALEGRE PARA OTROS"



Lionel Scaloni aseguró que aguardarán hasta último momento para dar la nómina del #MundialEnDSPORTS. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/NshxZ0KkCQ — DSPORTS (@DSports) May 27, 2026

Scaloni reveló que la nómina no está cerrada bajo siete llaves y que el cuerpo técnico mantiene un dilema puntual en una posición de la cancha. Si bien no dio apellidos propios, el entrenador fue tajante respecto al filtro que utilizará para inclinar la balanza en las próximas horas: “Todavía tenemos una duda, que terminaremos de resolverla en estos días. ¿El criterio? El rendimiento de los jugadores, que lleguen de la mejor manera”.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina

Otro de los grandes focos de atención de la entrevista estuvo puesto en su futuro en el banco de suplentes de la Selección. Tras los idas y vueltas lógicos del desgaste de la gestión, Scaloni llevó tranquilidad, aunque dejó en claro dónde están puestas sus energías hoy en día: "La predisposición de seguir está, pero ahora lo importante es el Mundial".