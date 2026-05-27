Lionel Scaloni habló sobre la lista para el Mundial 2026: "Será dolorosa para algunos chicos"
El entrenador campeón del mundo brindó una entrevista dónde contó algunos detalles para el armado de los 26 futbolistas y qué criterio utilizarán para elegirlos.
Lionel Scaloni volvió a encender los micrófonos a las puertas del Mundial 2026. En una entrevista exclusiva con la señal D-Sports, el director técnico de la Selección Argentina destapó la intimidad de las oficinas de Ezeiza en las horas más dramáticas del proceso: el armado del recorte final de 26 futbolistas que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para defender la corona obtenida en Qatar 2022.
Lejos de esquivar el bulto, el nacido en Pujato dejó títulos de mucho peso táctico, humano y contractual que marcan el pulso de la Albiceleste que se encuentra a las puertas de una competencia que lo vuelve a tener cómo una de las grandes candidatas al título más allá de la complejidad que lleva.
Lionel Scaloni habló sobre la lista para el Mundial 2026: "Será dolorosa para algunos chicos"
Con el plazo definitivo de la FIFA a la vuelta de la esquina, Scaloni apeló a la honestidad brutal que lo caracteriza para describir el proceso de dejar futbolistas afuera del avión: "En estos días vamos a hacerla, esperaremos hasta el final. Como siempre será dolorosa para algunos chicos y alegre para otros, pero es lo que hay", confesó el DT.
El cuerpo técnico estirará los plazos al máximo debido al complejo mapa de lesiones que azota al plantel (con el dedo fracturado del Dibu Martínez, la rodilla del Cuti Romero, las molestias musculares de Lionel Messi y Julián Álvarez, y los desgarros de Gonzalo Montiel y Nico González). La idea es evaluar a los "tocados" en el inicio de la gira por Texas y Alabama antes de entregar los 26 nombres definitivos.
Scaloni reveló que la nómina no está cerrada bajo siete llaves y que el cuerpo técnico mantiene un dilema puntual en una posición de la cancha. Si bien no dio apellidos propios, el entrenador fue tajante respecto al filtro que utilizará para inclinar la balanza en las próximas horas: “Todavía tenemos una duda, que terminaremos de resolverla en estos días. ¿El criterio? El rendimiento de los jugadores, que lleguen de la mejor manera”.
Qué dijo Lionel Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina
Otro de los grandes focos de atención de la entrevista estuvo puesto en su futuro en el banco de suplentes de la Selección. Tras los idas y vueltas lógicos del desgaste de la gestión, Scaloni llevó tranquilidad, aunque dejó en claro dónde están puestas sus energías hoy en día: "La predisposición de seguir está, pero ahora lo importante es el Mundial".
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