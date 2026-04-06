Independiente Petrolero vs. Racing, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV
La Academia arranca su camino internacional golpeada por el clásico, pero con el objetivo de recuperar confianza en Bolivia.
La Copa Sudamericana 2026 vuelve a escena para Racing, que este martes desde las 19:00 visitará a Independiente Petrolero en el estadio Olímpico Patria de Sucre, por la primera fecha de la fase de grupos.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega a este compromiso con la necesidad de dejar atrás rápidamente el duro golpe sufrido en el clásico de Avellaneda ante Independiente. La derrota no solo impactó en lo anímico, sino que también dejó cuestionamientos futbolísticos que el equipo intentará disipar en su debut internacional.
El desafío no será sencillo. La Academia deberá adaptarse a los más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, una condición que suele complicar a los equipos visitantes. Aun así, la Academia confía en su experiencia reciente en el certamen, donde logró consagrarse en 2024, y buscará comenzar con el pie derecho en un grupo que también integran Botafogo y Caracas.
En cuanto al rival, Independiente Petrolero atraviesa un presente irregular en el torneo boliviano, donde viene de sufrir una dura derrota ante Nacional Potosí. Sin embargo, el conjunto de Sucre apuesta a hacerse fuerte como local y aprovechar las condiciones geográficas para sacar ventaja.
Para el conjunto argentino, el partido representa una oportunidad clave para cambiar la cara y empezar a construir nuevamente confianza en el plano internacional.
Independiente Petrolero vs. Racing: probables formaciones
- Independiente Petrolero: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Thiago Leitão.
- Racing: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
Independiente Petrolero vs. Racing: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Olímpico Patria (Sucre, Bolivia).
- Árbitro: Augusto Menéndez.
- VAR: Milagros Arruela.
- TV: ESPN.
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