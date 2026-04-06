Independiente Petrolero vs. Racing, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

El desafío no será sencillo. La Academia deberá adaptarse a los más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, una condición que suele complicar a los equipos visitantes. Aun así, la Academia confía en su experiencia reciente en el certamen, donde logró consagrarse en 2024, y buscará comenzar con el pie derecho en un grupo que también integran Botafogo y Caracas.