El mejor amigo de Diego Maradona revela lo que nunca se supo de su vida con el genio del fútbol mundial

La charla de Mariano Israelit en Villa Devoto

La presentación formal del libro "El amigo de Dios: Crónicas de mi vida en el mundo del espectáculo, el deporte y la política" se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril a las 16:00 horas. El esperado encuentro tendrá lugar en el local gastronómico MECHA, ubicado en la calle Mercedes 3939, y contará con la participación especial del periodista Matías Pelliccioni. La entrada será totalmente libre y gratuita para todos los asistentes.