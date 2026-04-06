El mejor amigo de Diego Maradona revela lo que nunca se supo de su vida con el genio del fútbol mundial
El gran amigo de Diego Maradona, Mariano Israelit, revelará grandes anécdotas en la Primera Feria del Libro de Villa Devoto con entrada libre y gratuita.
El reconocido Mariano Israelit presentará su obra literaria enfocada en Diego Maradona, el genio del fútbol mundial. El autor del libro brindará una charla para repasar su vida y los momentos que compartió junto a Diego Maradona durante años de amistad.
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La charla de Mariano Israelit en Villa Devoto
La presentación formal del libro "El amigo de Dios: Crónicas de mi vida en el mundo del espectáculo, el deporte y la política" se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril a las 16:00 horas. El esperado encuentro tendrá lugar en el local gastronómico MECHA, ubicado en la calle Mercedes 3939, y contará con la participación especial del periodista Matías Pelliccioni. La entrada será totalmente libre y gratuita para todos los asistentes.
Las propuestas de la Feria del Libro
Esta destacada presentación forma parte de la Primera Feria del Libro de Villa Devoto (FLID), un importante evento cultural que cuenta con el apoyo de la Comuna 11 y se desarrollará en el horario de 11 a 19 horas sobre la peatonal Fernández de Enciso (entre Asunción y Nueva York).
La jornada completa contará con la presencia de más de 50 autores y autoras, junto a 10 editoriales independientes que compartirán sus principales obras y dialogarán con el público local en un ambiente distendido.
Además del imperdible ciclo "Café con Escritores" distribuido por 25 espacios gastronómicos del barrio (donde los vecinos se pueden inscribir previamente mediante un código QR), el evento ofrecerá shows infantiles y música en vivo a cargo del Dúo Rusca-Bonzoni y el Coro de Cámara de Devoto.
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