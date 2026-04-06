Barracas Central vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana 2026: horario, formaciones y TV

Más allá de su irregular campaña en el Torneo Apertura, donde suma 16 puntos y viene de caer ante Sarmiento, el gran objetivo del semestre pasa por dejar una buena imagen en el plano internacional. El equipo llega con una base competitiva, aunque consciente de la exigencia que representa este nuevo desafío. La posibilidad de medirse con rivales de jerarquía continental abre una etapa inédita para el club, que buscará aprovechar la localía para dar un primer paso positivo.