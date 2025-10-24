Independiente respira: volvió al triunfo con una goleada por 3-0 ante Platense

La crisis de Independiente, finalmente, tuvo un respiro. Este viernes, el equipo de Gustavo Quinteros goleó por 3-0 a Platense en el estadio Libertadores de América, en un partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que había sido suspendido por los incidentes en el duelo ante Universidad de Chile, fue sumamente significativo para ambos equipos, que vienen atravesando una seguidilla de malos resultados.