Independiente respira: volvió al triunfo con una goleada por 3-0 ante Platense
El Rojo logró lo que tanto necesitaba: sumar de a tres en el pendiente de la fecha 6, mientras que el Calamar sigue hundido en su seguidilla de malos resultados.
La crisis de Independiente, finalmente, tuvo un respiro. Este viernes, el equipo de Gustavo Quinteros goleó por 3-0 a Platense en el estadio Libertadores de América, en un partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que había sido suspendido por los incidentes en el duelo ante Universidad de Chile, fue sumamente significativo para ambos equipos, que vienen atravesando una seguidilla de malos resultados.
De todos modos, el Rojo sigue último en su zona y muy lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales. Por ello, la bronca de los hinchas se hizo sentir: además de fuertes silbidos, les tiraron comida para perro a los jugadores mientras festejaban el 1-0 ante el Calamar.
Los goles de Independiente ante Platense
Independiente vs. Platense: resultado en vivo
Cómo llegaron Independiente y Platense a este duelo
Cabe señalar que el presente del Rojo viene siendo alarmante: antes de este triunfo, acumulaba 15 partidos sin ganar en todas las competencias. Se encuentra último en la tabla del Grupo B y sin posibilidades de clasificar a las copas internacionales del próximo año. Quinteros, que asumió tras la salida de Julio Vaccari, todavía no consiguió imprimirle identidad al equipo ni devolverle confianza, aunque el triunfo de este viernes podría ser la luz al final del túnel.
Del otro lado, Platense, dirigido por Cristian “Kily” González, tampoco viene atravesando su mejor momento. El Calamar, campeón del Torneo Apertura, perdió consistencia y solo sumó dos victorias desde aquel título. Acumula seis partidos sin ganar y su clasificación a los playoffs está en riesgo: está décimotercero (13°) en el Grupo B, con sólo 11 puntos.
Independiente vs. Platense: formaciones
Independiente vs. Platense: otros datos
- Hora: 18.00.
- Estadio: Libertadores de América.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: TNT Sports Premium.
