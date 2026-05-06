Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. PSG
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League.
Desde las 16:00 en el Allianz Arena, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain (PSG) definirán al segundo finalista de la Champions League 2025/26. El equipo que avance tendrá como rival en la definición al Arsenal, que ya logró su clasificación tras eliminar al Atlético de Madrid.
El primer enfrentamiento en París quedará grabado en la memoria de los hinchas. Fue un partido vibrante de principio a fin, con constantes cambios en el marcador y momentos de alto vuelo futbolístico. Harry Kane abrió la cuenta para los alemanes, pero el PSG reaccionó rápidamente con goles de Kvaratskhelia y Neves. Luego, Olise volvió a equilibrar el marcador, aunque antes del descanso, Ousmane Dembélé convirtió de penal para establecer el 3-2. En el complemento, el conjunto francés parecía sentenciar la serie con dos nuevas conquistas que llevaron el resultado a 5-2. Sin embargo, el Bayern reaccionó sobre el final y, en apenas tres minutos, logró dos tantos que lo dejaron con vida de cara a la revancha.
El equipo alemán se aferra a su fortaleza como local para revertir la historia. Sus números en el Allianz Arena son contundentes: apenas una derrota en sus últimos 29 partidos por Champions League en casa. Además, ha ganado todos los encuentros que disputó allí en la presente edición.
Del lado del PSG, el panorama es diferente. El equipo dirigido por Luis Enrique llega con confianza tras sostener el liderazgo en la liga local, aunque con la atención puesta en este compromiso decisivo. Los parisinos intentarán hacer valer la ventaja obtenida en la ida y gestionar el partido con inteligencia para asegurar su lugar en la final, que se disputará el 30 de mayo en Budapest.
Bayern Múnich vs. PSG, por Champions League: probables formaciones
- Bayern Múnich: Neuer; Staniši, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovi; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.
- PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. PSG
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario