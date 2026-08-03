Sarmiento le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia en Junín

El conjunto local golpeó temprano y abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo. Mauricio Martínez ejecutó un preciso tiro libre que dejó sin respuestas al arquero mendocino y puso en ventaja al Verde. La Lepra reaccionó antes del descanso y encontró el empate a través de Matías Fernández. El delantero ejecutó un penal que fue contenido por el arquero, pero estuvo atento para capturar el rebote y convertir el 1-1.