Sarmiento le ganó 2-1 a Independiente Rivadavia en Junín
Mauricio Martínez abrió el marcador de tiro libre, Matías Fernández igualó tras aprovechar el rebote de un penal y Julián Mavilla le dio la victoria al equipo juninense en el complemento.
Sarmiento consiguió este lunes su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 al derrotar por 2-1 a Independiente Rivadavia en Junín, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona B.
El conjunto local golpeó temprano y abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo. Mauricio Martínez ejecutó un preciso tiro libre que dejó sin respuestas al arquero mendocino y puso en ventaja al Verde. La Lepra reaccionó antes del descanso y encontró el empate a través de Matías Fernández. El delantero ejecutó un penal que fue contenido por el arquero, pero estuvo atento para capturar el rebote y convertir el 1-1.
Cuando el primer tiempo estaba por finalizar, apareció Julián Mavilla para darle el triunfo al conjunto local. A los 37 minutos, el atacante peleó una pelota entre varios defensores, ganó por insistencia y definió para sellar el 2-1 definitivo.
Con este resultado, Sarmiento sumó sus primeros tres puntos en el campeonato y tomó aire tras un comienzo complicado. Independiente Rivadavia, por su parte, se quedó con cuatro unidades y perdió la chance de acercarse a los primeros puestos de la Zona B. En la próxima fecha, el Verde visitará a Atlético Tucumán, mientras que la Lepra mendocina será local frente a Estudiantes de Río Cuarto.
Mauricio Martínez, de tiro libre, abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo:
Matías Fernández falló su penal pero capturó el rebote e igualó el encuentro:
Julián Mavilla luchó contra todos, se llevó la pelota y terminó marcando el 2-1:
Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: minuto a minuto
Formaciones de Sarmiento vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
- Hora: 16:45.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: ESPN Premium.
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