Independiente Rivadavia sortea la muleta rota de Alfredo Berti: cómo participar por el insólito premio

El triunfo de Independiente Rivadavia por 1-0 ante Barracas Central dejó una de las imágenes más insólitas de la jornada del fútbol argentino. Cerca del final del partido, una jugada sobre la línea de banda terminó con la muleta de Alfredo Berti completamente doblada e inutilizada. Lejos de quedar en el olvido, el club mendocino decidió convertir el percance en una movida viral y anunció el sorteo oficial del objeto entre sus fanáticos.