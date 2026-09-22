Independiente Rivadavia sortea la muleta rota de Alfredo Berti: cómo participar por el insólito premio
Tras el curioso incidente ocurrido en el triunfo frente a Barracas Central, la Lepra mendocina decidió regalar el soporte ortopédico del DT entre sus hinchas.
El triunfo de Independiente Rivadavia por 1-0 ante Barracas Central dejó una de las imágenes más insólitas de la jornada del fútbol argentino. Cerca del final del partido, una jugada sobre la línea de banda terminó con la muleta de Alfredo Berti completamente doblada e inutilizada. Lejos de quedar en el olvido, el club mendocino decidió convertir el percance en una movida viral y anunció el sorteo oficial del objeto entre sus fanáticos.
El insólito hecho ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el futbolista Rodrigo Insúa fue a disputar una pelota con vehemencia contra Tomás Bottari. Tras la infracción, el volante de la Lepra cayó involuntariamente sobre la zona del banco de suplentes e impactó de lleno contra el soporte metálico del entrenador. A pesar del golpe que dejó el metal inservible, el técnico pudo continuar al frente del equipo sin mayores complicaciones hasta el pitazo final.
Independiente Rivadavia sortea la muleta rota de Alfredo Berti: cómo participar por el insólito premio
Para quedarse con este peculiar recuerdo del ciclo, la institución abrió la convocatoria a través de sus canales digitales. Los hinchas que deseen participar deben ingresar a la cuenta oficial de Instagram del club (@csir.oficial) y dejar un comentario explicando los motivos por los cuales quieren llevarse la muleta a su casa. El plazo limite para postularse vence este martes 22 de septiembre a las 16, momento en que se anunciará al afortunado.
Sin embargo, desde la dirigencia fijaron un requisito indispensable para la entrega: el ganador debe ser socio de la Lepra y contar con la cuota al día. En caso de que la persona seleccionada no cumpla con esta condición administrativa, la institución dejó en claro que se volverá a realizar la extracción hasta dar con un asociado habilitado.
Vale recordar que Berti se encontraba dirigiendo apoyado en muletas y vistiendo una bota ortopédica a causa de una fractura de peroné sufrida semanas atrás durante una práctica de su propio plantel, cuando intentó patear una pelota, se resbaló y terminó lesionándose. Ahora, aquel accidente sumó un nuevo capítulo en la historia reciente del conjunto mendocino.
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