Barracas Central vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa un presente positivo en el campeonato y suma 14 puntos, que lo ubican en el quinto lugar de la Zona B. La "Lepra" mendocina viene de derrotar 4-3 a Aldosivi como local, en un partido que le permitió sumar su cuarto triunfo en el certamen y mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual, una unidad por encima de Argentinos.