Barracas Central vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Guapo" buscará cortar la racha negativa de siete partidos sin victorias. Independiente, en tanto, viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina.
Barracas Central e Independiente Rivadavia se miden este lunes, desde las 19, en el Claudio Fabián Tapia, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports Premium, tendrá a Nicolás Lamolina como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Damián Ayude llega después de empatar 1-1 ante Banfield como visitante, resultado que lo dejó con 12 puntos en nueve partidos, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas. De esta manera, Barracas Central se encuentra en el undécimo puesto de la Zona B y buscará cortar una racha de siete partidos sin victorias.
Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa un presente positivo en el campeonato y suma 14 puntos, que lo ubican en el quinto lugar de la Zona B. La "Lepra" mendocina viene de derrotar 4-3 a Aldosivi como local, en un partido que le permitió sumar su cuarto triunfo en el certamen y mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual, una unidad por encima de Argentinos.
Sin embargo, sufrió un duro golpe entre semana al quedar eliminado de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán. Independiente igualó 1-1 durante los 90 minutos, pero cayó 3-2 en la definición por penales y quedó afuera de la competencia que conquistó en 2025.
Formaciones de Barracas Central vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura - Zona B
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Claudio Fabián Tapia.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports Premium.
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