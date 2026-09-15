Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV
La "Lepra" y Atlético Tucumán se enfrentan este miércoles en la cancha de Los Andes por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador enfrentará a Estudiantes o Platense en semifinales. Los detalle en la nota.
Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se enfrentan este miércoles, desde las 19, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio de Los Andes, será televisado por TyC Sports y definirá quién enfrentará a Platense o Estudiantes de La Plata.
La "Lepra" mendocina, vigente campeona de la Copa Argentina, llega después de dejar en el camino a Aldosivi en los octavos de final, mientras que previamente había eliminado a Tigre. Además, atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura: viene de vencer 4-3 a Aldosivi y acumula tres triunfos en sus últimas cuatro presentaciones, aunque en el medio sufrió una derrota ante River por 3-1.
Por su parte, el "Decano" accedió a esta instancia luego de golear 4-0 a Independiente en los octavos de final, después de haber superado a Talleres por 3-0 en la ronda anterior. El conjunto tucumano también había logrado una buena racha en el Clausura, con cuatro partidos sin perder, aunque viene de caer 2-1 ante el "Millonario" en su última presentación.
Será el tercer enfrentamiento entre ambos en este 2026: en el Clausura igualaron 0-0 en Tucumán, mientras que en el Apertura Independiente Rivadavia se impuso 2-1 como local. Ahora volverán a encontrarse en un partido único y con un lugar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina en juego.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por la Copa Argentina
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Los Andes.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: TyC Sports.
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