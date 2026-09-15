Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

La "Lepra" mendocina, vigente campeona de la Copa Argentina, llega después de dejar en el camino a Aldosivi en los octavos de final, mientras que previamente había eliminado a Tigre. Además, atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura: viene de vencer 4-3 a Aldosivi y acumula tres triunfos en sus últimas cuatro presentaciones, aunque en el medio sufrió una derrota ante River por 3-1.