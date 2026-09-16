Atlético Tucumán se impuso por penales a Independiente Rivadavia y está en la semifinal de la Copa Argentina

En un partido vibrante de principio a fin, Atlético Tucumán logró imponerse en la temida tanda de penales frente a Independiente Rivadavia y aseguró su lugar en la ansiada semifinal de la actual Copa Argentina. El encuentro, disputado en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, mantuvo la tensión hasta el último minuto de juego.