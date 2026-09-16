Atlético Tucumán se impuso por penales a Independiente Rivadavia y está en la semifinal de la Copa Argentina
Atlético Tucumán logró una agónica igualdad y luego superó por penales a La Lepra mendocina. El equipo de Falcioni ya está en semifinales.
En un partido vibrante de principio a fin, Atlético Tucumán logró imponerse en la temida tanda de penales frente a Independiente Rivadavia y aseguró su lugar en la ansiada semifinal de la actual Copa Argentina. El encuentro, disputado en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, mantuvo la tensión hasta el último minuto de juego.
Un empate agónico de Atlético Tucumán y la definición por penales
El desarrollo del partido estuvo marcado por la paridad y la intensidad. Sobre el cierre del primer tiempo (46'), La Lepra logró adelantarse en el marcador a través de un gol de penal sancionado tras la intervención del VAR por una mano en el área.
Sin embargo, el equipo dirigido tácticamente por Julio César Falcioni nunca bajó los brazos y encontró su recompensa en el segundo tiempo. Cuando el reloj marcaba los 47 minutos del complemento, Canelo anotó un agónico gol que decretó el 1 a 1 final, obligando a definir la clasificación desde los doce pasos.
En la decisiva tanda de penales, el arquero del Decano se erigió como la máxima figura de la noche:
- Independiente Rivadavia: 2 (convirtió los dos primeros, el arquero atajó el tercero y el cuarto, y volvió a atajar el quinto disparo decisivo).
- Atlético Tucumán: 3 (convirtió el primero y el segundo, el arquero rival atajó el tercero, y finalmente convirtió el cuarto remate).
Con esta enorme victoria por 3 a 2 en la serie de penales, Atlético Tucumán destronó al actual campeón defensor y buscará su lugar en la gran final del torneo más federal del país.
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