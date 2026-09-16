Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán juegan este miércoles, desde las 19, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que tendrá lugar en el estadio de Los Andes, será televisado por TyC Sports y definirá quién enfrentará a Platense o Estudiantes de La Plata en semifinales.
La "Lepra" mendocina, vigente campeona de la Copa Argentina, llega después de dejar en el camino a Aldosivi en los octavos de final, mientras que previamente había eliminado a Tigre. En el Torneo Clausura, además, viene de vencer 4-3 al "Tiburón" y acumula tres triunfos en sus últimas cuatro presentaciones, además de ser el líder de la Tabla Anual.
Atlético Tucumán, por su parte, accedió a esta instancia luego de golear 4-0 a Independiente en los octavos de final, después de haber superado a Talleres por 3-0 en la ronda anterior. En el certamen doméstico había acumulado cuatro partidos sin perder, pero viene de caer 2-1 ante River en su última presentación.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por la Copa Argentina
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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