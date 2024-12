Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra cerraron el torneo en un empate sin goles

La Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, venía de una notable racha de victorias, pero no pudo ganar para despedirse del año con su gente de la mejor manera. No obstante, su gente celebró el último partido con fuegos artificiales. Por su parte, Deportivo Riestra, que atraviesa un presente irregular, no logró cortar su sequía de triunfos antes del receso.