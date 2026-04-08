Cambió el pronóstico y se viene un tormentón súbito de dos días que asolará los planes de todos en el AMBA
El pronóstico del tiempo en Buenos Aires anticipa un abrupto tormentón con lluvias que afectarán a todo el AMBA. Todos los detalles para el fin de semana.
Las condiciones del tiempo sufrieron modificaciones inesperadas durante las últimas horas y el pronóstico del tiempo indica la llegada de un tormentón sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. Lo que parecía ser una semana estable se transformará en jornadas pasadas por agua, complicando todas las salidas de fin de semana.
¿A qué hora arrancan las lluvias hoy?
Para la tarde de este miércoles 8 de abril, los paraguas volverán a ser protagonistas. De acuerdo a los datos meteorológicos, entre las 15:00 y las 17:00 horas se activará un 30% de probabilidad de lluvias débiles, acompañadas de temperaturas agradables de 20°C, pero con vientos provenientes del sector sur que alcanzarán ráfagas considerables de hasta 36 km/h. Hacia la noche de hoy, la inestabilidad cederá y el cielo quedará completamente despejado con una marca de 16°C.
IMPORTANTE: Cómo saber si hay paro de colectivos sorpresivo en tiempo real
El clima del fin de semana: vuelve el tormentón
Si bien el jueves 9 y el viernes 10 ofrecerán un respiro primaveral con jornadas soleadas, escasa nubosidad y máximas de 21°C, el verdadero dolor de cabeza llegará el fin de semana:
-
Sábado 11 de abril: La mañana y la tarde se mantendrán entre despejadas y parcialmente nubladas. Sin embargo, hacia la medianoche (00:00 horas) irrumpirá nuevamente la inestabilidad con un 50% de probabilidad de lluvia débil.
Domingo 12 de abril: Será el día más crítico para organizar actividades. La madrugada traerá lluvias persistentes a las 03:00 (70% de probabilidades) y a las 06:00 (60%). A nivel general, el día cerrará con una probabilidad de tormentas del 80% y ráfagas que superarán los 24 km/h, aunque la temperatura escalará a una máxima agradable de 24°C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario