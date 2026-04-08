Cambió el pronóstico y se viene un tormentón súbito de dos días que asolará los planes de todos en el AMBA

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¿A qué hora arrancan las lluvias hoy?

Para la tarde de este miércoles 8 de abril, los paraguas volverán a ser protagonistas. De acuerdo a los datos meteorológicos, entre las 15:00 y las 17:00 horas se activará un 30% de probabilidad de lluvias débiles, acompañadas de temperaturas agradables de 20°C, pero con vientos provenientes del sector sur que alcanzarán ráfagas considerables de hasta 36 km/h. Hacia la noche de hoy, la inestabilidad cederá y el cielo quedará completamente despejado con una marca de 16°C.