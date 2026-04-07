Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Bolívar
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores 2026.
La provincia de Mendoza vivirá una jornada inolvidable cuando Independiente Rivadavia dispute el primer partido de su historia en la Copa Libertadores 2026 este martes desde las 19:00, cuando reciba a Bolívar en el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha inaugural de la fase de grupos.
El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a este compromiso con un presente inmejorable. Es el líder del Torneo Apertura argentino con 26 puntos y ha mostrado una regularidad que lo posiciona como uno de los conjuntos más sólidos del país. Con ocho victorias, dos empates y apenas dos derrotas, la Lepra no solo domina su zona, sino también la tabla anual, lo que refuerza su condición de candidato.
Del otro lado estará Bolívar, un rival con experiencia en este tipo de competencias. El conjunto de La Paz accedió al torneo tras finalizar segundo en su liga local y cuenta con un recorrido internacional que lo convierte en un adversario de cuidado. Sin embargo, deberá afrontar el desafío de jugar como visitante ante uno de los equipos más en forma del fútbol argentino.
Este debut continental tiene un valor especial, ya que marca un hito para la institución: logró su clasificación a la Libertadores tras consagrarse campeón de la Copa Argentina en la temporada pasada. A pesar de la emoción por este estreno, el equipo no podrá jugar en su estadio habitual: el Bautista Gargantini no cumple con los requisitos exigidos por Conmebol.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores 2026
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa o Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez o Álex Arce; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
- Bolívara: Carlos Lampe; Escleizon Freita, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán, Jhon Velásquez; Martín Cauteruccio y Brian Oyola. DT: Flavio Robatto.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Bolívar
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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