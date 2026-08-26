River va por la clasificación ante Independiente Santa Fe: el 11 del Chacho Coudet

El Huevo Acuña también recupera la titularidad

La otra banda tendrá como protagonista a Marcos Acuña. El experimentado lateral izquierdo había sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho durante la derrota frente a Gimnasia en La Plata y debió atravesar varias semanas de recuperación. Al igual que Montiel, volvió a estar convocado para el duelo ante Vélez y dejó atrás la lesión. Coudet considera que está en condiciones de regresar desde el inicio y ocupará el lugar que había quedado disponible.

Francisco Ortega había sido una de las alternativas utilizadas por el entrenador, pero tampoco está habilitado para disputar esta instancia de la Copa Sudamericana debido a que no fue anotado en la lista de buena fe. Por ese motivo, la recuperación del exjugador de la Selección Argentina adquiere todavía más relevancia.

Driussi, el regreso esperado en ataque

El tercer cambio estará en la ofensiva: Sebastián Driussi volverá a ser titular en lugar de Lucas Beltrán, quien había ocupado ese lugar durante los últimos encuentros. Viene de superar un desgarro que lo mantuvo más de un mes alejado de las canchas. El delantero ya tuvo participación ante Vélez y ahora buscará completar su regreso con una actuación determinante frente al equipo colombiano.

En Núñez existe expectativa por su vuelta, especialmente porque necesitan recuperar peso ofensivo en un partido en el que está obligado a buscar el triunfo para evitar complicaciones. Beltrán, además, había hablado recientemente sobre la decisión de Coudet de dejarlo fuera de la lista de la Copa Sudamericana. El cambio en el ataque marca así una nueva apuesta del entrenador para el partido más importante de esta serie.

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