River va por la clasificación ante Independiente Santa Fe: el 11 del Chacho Coudet
El Millonario recibe al conjunto colombiano en el Monumental después del 0-0 de la ida y tendrá los regresos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi.
River se prepara para una noche decisiva en el Monumental. Después del empate sin goles ante Independiente Santa Fe en Colombia, el equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para afrontar el encuentro, el entrenador prepara tres modificaciones importantes vinculadas al regreso de futbolistas que ya dejaron atrás sus respectivas lesiones.
Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi volvieron a integrar la convocatoria para el partido frente a Vélez y, luego de sumar minutos o completar una recuperación satisfactoria, están nuevamente en condiciones de ser titulares. Los tres representan variantes de jerarquía para un equipo que necesita mejorar su producción después del empate de la ida.
El encuentro no tendrá margen para especulaciones: como el primer partido terminó 0-0, la Banda Roja deberá ganar para avanzar directamente o resolver la serie mediante los mecanismos establecidos si vuelve a producirse un empate. El Chacho, por eso, apuesta por recuperar a varios de sus habituales titulares para afrontar el desafío.
Gonzalo Montiel vuelve al lateral derecho
Uno de los regresos más importantes será el de Montiel. El lateral derecho había sufrido una distensión en el aductor izquierdo durante el triunfo ante Argentinos Juniors y desde entonces había quedado fuera de los partidos más exigentes. Su recuperación llegó a buen puerto y el defensor ya reapareció en la convocatoria frente a Vélez. Ahora está previsto que recupere su lugar desde el comienzo ante Independiente Santa Fe.
Su regreso también permite solucionar una de las dificultades que tuvo Coudet durante el partido de ida. En Colombia, el entrenador debió improvisar a Lucas Martínez Quarta como lateral derecho y utilizar a Facundo González en la posición de marcador central. Además, Giovanni González no podrá ocupar ese puesto en la Sudamericana debido a que no fue incluido en la lista correspondiente al certamen.
El Huevo Acuña también recupera la titularidad
La otra banda tendrá como protagonista a Marcos Acuña. El experimentado lateral izquierdo había sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho durante la derrota frente a Gimnasia en La Plata y debió atravesar varias semanas de recuperación. Al igual que Montiel, volvió a estar convocado para el duelo ante Vélez y dejó atrás la lesión. Coudet considera que está en condiciones de regresar desde el inicio y ocupará el lugar que había quedado disponible.
Francisco Ortega había sido una de las alternativas utilizadas por el entrenador, pero tampoco está habilitado para disputar esta instancia de la Copa Sudamericana debido a que no fue anotado en la lista de buena fe. Por ese motivo, la recuperación del exjugador de la Selección Argentina adquiere todavía más relevancia.
Driussi, el regreso esperado en ataque
El tercer cambio estará en la ofensiva: Sebastián Driussi volverá a ser titular en lugar de Lucas Beltrán, quien había ocupado ese lugar durante los últimos encuentros. Viene de superar un desgarro que lo mantuvo más de un mes alejado de las canchas. El delantero ya tuvo participación ante Vélez y ahora buscará completar su regreso con una actuación determinante frente al equipo colombiano.
En Núñez existe expectativa por su vuelta, especialmente porque necesitan recuperar peso ofensivo en un partido en el que está obligado a buscar el triunfo para evitar complicaciones. Beltrán, además, había hablado recientemente sobre la decisión de Coudet de dejarlo fuera de la lista de la Copa Sudamericana. El cambio en el ataque marca así una nueva apuesta del entrenador para el partido más importante de esta serie.
La probable formación de River para clasificar en la Copa Sudamericana 2026
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas o Tomás Galván, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo "Chacho" Coudet.
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