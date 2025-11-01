Independiente vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Gustavo Quinteros busca que su equipo sume un segundo triunfo consecutivo después de la goleada frente a Platense, y esta vez se enfrentará a un Decano atravesando una crisis y dirigido por un entrenador interino.
Independiente recibirá este sábado desde las 20.00 a Atlético Tucumán en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la 14ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto de Gustavo Quinteros busca aprovechar el envión anímico que dejó la goleada ante Platense, mientras que el Decano inicia un nuevo ciclo con Hugo Colace al mando, tras la salida de Lucas Pusineri.
El Rojo logró cortar una racha adversa de 15 encuentros sin triunfos al vencer 3-0 a Platense, consiguiendo así su primera victoria en el Clausura. Pese a ello, el equipo de Quinteros continúa en el fondo de la Zona B, aunque mantiene la ilusión de ganar los tres compromisos que restan en la primera fase y esperar una combinación milagrosa de resultados que le permita meterse en los octavos de final.
En la vereda opuesta, Atlético Tucumán atraviesa un panorama complejo que derivó en la salida de Pusineri y la designación de Colace como técnico interino. El exjugador, que viene de dirigir la Reserva, intentará reencauzar el rumbo del equipo: “Quiero que el equipo sea intenso. No puedo cambiar todo de un día para el otro, eso es imposible, pero anímicamente los chicos ya se sienten mejor. Haber pasado por la Reserva me permitió conocer mucho del club y de los jugadores. Sé lo que necesitan y voy a tratar de darlo”, aseguró.
Independiente vs. Atlético Tucumán: datos del partido
Hora: 20.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Yamil Possi
Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario