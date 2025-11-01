El campeón del mundo que ahora escala semidesnudo: de quién se trata

Su rendimiento lo catapultó al Chelsea en 2013, club con el que se consagró campeón de la Premier League. Pero el punto más alto de su carrera llegó un año después, en el Mundial de 2014. Aunque no formaba parte del once titular, tuvo actuaciones decisivas: anotó goles clave en la semifinal ante Brasil y asistió a Mario Götze en la final de la Copa del Mundo.