Alerta meteorológica por fuertes tormentas para este sábado: las advertencias del SMN

Viento

San Juan

El viento fuerte también será protagonista el sábado en la mayor parte de San Juan, desde los Andes hasta la mitad Este, incluida la capital de la provincia.

Mendoza

En cuanto a Mendoza, la zona Norte de la tierra del buen sol y del buen vino será azotada por fuertes ráfagas de viento y eventuales tormentas intensas.

San Luis

Las precipitaciones también serán protagonistas de la jornada sabatina en San Luis, afectando a la mayor parte del territorio provincial, especialmente desde el Norte.

Córdoba

Desde la capital mediterránea y hasta la frontera con La Rioja y San Luis, Córdoba sufrirá fuertes tormentas.

Santa Cruz

Lo departamentos santacruceños de Lago Buenos Aires, Río Chico, Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, incluida la ciudad de Río Gallegos, serán azotados por fuertes vientos.

Tierra del Fuego

El mismo fenómeno de vientos intensos afectará este sábado toda la isla de Tierra del Fuego.

Recomendaciones del SMN ante lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.