Alerta meteorológica por fuertes tormentas para este sábado: las advertencias del SMN
Se trata de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) específicamente por dos motivos: vientos fuertes y tormentas intensas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica para nueve provincias que sufrirán este sábado fenómenos vinculados a tormentas intensas y fuertes vientos, según cada distrito.
En todos los casos son alertas amarillas, es decir las de menor intensidad pero que, sin embargo, cuentan “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, indicó el organismo oficial.
Provincia por provincia: la alerta meteorológica para este sábado
Formosa
En el extremo Este de Formosa se producirán este sábado tormentas intensas, afectando a los departamentos de la capital, Pilcomayo, Laishi, Pilagás y Pirané.
Misiones
Todo el territorio de la provincia de Misiiones se verá afectado por tormentas, esperándose precipitaciones intensas desde la mañana y al menos hasta las primeras horas del domingo.
La Rioja
Para la región cordillerana de La Rioja se pronostican vientos fuertes, mientras que para el extremo Este y Sur de la provincia se prevén tormentas.
San Juan
El viento fuerte también será protagonista el sábado en la mayor parte de San Juan, desde los Andes hasta la mitad Este, incluida la capital de la provincia.
Mendoza
En cuanto a Mendoza, la zona Norte de la tierra del buen sol y del buen vino será azotada por fuertes ráfagas de viento y eventuales tormentas intensas.
San Luis
Las precipitaciones también serán protagonistas de la jornada sabatina en San Luis, afectando a la mayor parte del territorio provincial, especialmente desde el Norte.
Córdoba
Desde la capital mediterránea y hasta la frontera con La Rioja y San Luis, Córdoba sufrirá fuertes tormentas.
Santa Cruz
Lo departamentos santacruceños de Lago Buenos Aires, Río Chico, Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, incluida la ciudad de Río Gallegos, serán azotados por fuertes vientos.
Tierra del Fuego
El mismo fenómeno de vientos intensos afectará este sábado toda la isla de Tierra del Fuego.
Recomendaciones del SMN ante lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
