Barracas Central vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
De cara a las definiciones del torneo doméstico, el Guapo y el Bicho se miden en un encuentro de vital importancia para ambos. Los detalles.
Este sábado, desde las 16:00, Barracas Central recibe a Argentinos Juniors en el Estadio Claudio Fabián Tapia para disputar un encuentro fundamental por la 14ª jornada del Torneo Clausura.
Para el Guapo, la victoria es vital: la necesita para asegurarse un lugar en la zona de clasificación a los octavos de final del torneo y, de paso, acercarse a la Copa Sudamericana del año próximo. Actualmente, Barracas marcha décimo en la Zona A con 18 unidades y llega golpeado tras caer 3-1 ante Boca, acumulando una racha preocupante de seis partidos sin ganar. De obtener un triunfo, el local se dispararía momentáneamente al primer puesto de su zona, a la espera de lo que hagan Central Córdoba y Estudiantes.
Por su parte, el Bicho se encuentra en la sexta posición con la misma cantidad de puntos que Barracas y tiene una ambición aún mayor: está cuarto en la tabla anual, a tan solo una unidad de alcanzar la zona de repechaje para la Copa Libertadores.
Sin embargo, el principal foco de Argentinos en el cierre de la temporada es la inminente final de la Copa Argentina, programada para el próximo miércoles 5 de noviembre, donde enfrentará a Independiente Rivadavia con la esperanza de ser campeón por primera vez en 15 años.
Probables formaciones del encuentro
Barracas: Marcos Ledesma; Nicolas Capraro, Yonatthan Rak, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Nahuel Barrios, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
Argentinos: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nicolás Diez.
Barracas Central vs. Argentinos Juniors: datos del partido
- Hora: 16:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Diego Ceballos
- Estadio: Claudio Fabián Tapia
