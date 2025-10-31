Barracas Central vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Para el Guapo, la victoria es vital: la necesita para asegurarse un lugar en la zona de clasificación a los octavos de final del torneo y, de paso, acercarse a la Copa Sudamericana del año próximo. Actualmente, Barracas marcha décimo en la Zona A con 18 unidades y llega golpeado tras caer 3-1 ante Boca, acumulando una racha preocupante de seis partidos sin ganar. De obtener un triunfo, el local se dispararía momentáneamente al primer puesto de su zona, a la espera de lo que hagan Central Córdoba y Estudiantes.