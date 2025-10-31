Rosario Central se impuso por 3-1 ante Instituto y destronó a Riestra de la cima de la Zona B
Para la Gloria, esta derrota significa mucho, dado que aún no ingresó a la zona de clasificación a los playoffs. ¿El Canalla? Puntero e invicto.
Este viernes, Rosario Central se encargó de mantener su invicto tras vencer por 3-1 a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Este fue un cruce con objetivos distintos: el conjunto cordobés buscaba volver a meterse en la pelea por los playoffs, mientras que el equipo de Ángel Di María llegaba tranquilo, teniendo ya asegurado su boleto a la próxima instancia y también su lugar en la Copa Libertadores 2026.
Ahora, el Canalla milita puntero en la Zona B, mientras que la Gloria lucha por no quedarse afuera de la siguiente fase.
Los goles de Instituto vs. Rosario Central
Instituto vs. Rosario Central: resultado en vivo
Cómo llegaron Instituto y Rosario Central a este duelo
La Gloria llegó tras una derrota 1-0 ante Riestra que cortó una racha positiva de seis partidos sin caídas. El equipo dirigido por Diego Dabove se encuentra todavía fuera de la zona de clasificación. En Córdoba saben que no hay margen de error, por lo que Instituto se ve obligado a sumar sí o sí de cara a lo que resta de campeonato.
Del otro lado, Central viene transitando un presente ideal. El Canalla venía de vencer a Sarmiento en el partido pendiente de la fecha 7 y, con ese resultado, aseguró su clasificación tanto a la siguiente fase del Clausura como a la Libertadores. Además, el equipo rosarino es el único del campeonato que no registra expulsados en todo el año y mantiene su invicto en la Zona B con 30 puntos, dejando en segundo lugar a Riestra.
Instituto vs. Rosario Central: formaciones
Instituto vs. Rosario Central: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Monumental Presidente Perón.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- TV: ESPN Premium.
