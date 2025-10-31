Rosario Central se impuso por 3-1 ante Instituto y destronó a Riestra de la cima de la Zona B

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984437612656885956&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ PORCENTAJE DEL GOL ES DE FIDEO? Pegada MODO CAMPEÓN DEL MUNDO de Di María para que Ovando ponga el 3-1 del Canalla ante Instituto.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PJv2pF1c8u — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Instituto vs. Rosario Central: resultado en vivo

Cómo llegaron Instituto y Rosario Central a este duelo

La Gloria llegó tras una derrota 1-0 ante Riestra que cortó una racha positiva de seis partidos sin caídas. El equipo dirigido por Diego Dabove se encuentra todavía fuera de la zona de clasificación. En Córdoba saben que no hay margen de error, por lo que Instituto se ve obligado a sumar sí o sí de cara a lo que resta de campeonato.

Del otro lado, Central viene transitando un presente ideal. El Canalla venía de vencer a Sarmiento en el partido pendiente de la fecha 7 y, con ese resultado, aseguró su clasificación tanto a la siguiente fase del Clausura como a la Libertadores. Además, el equipo rosarino es el único del campeonato que no registra expulsados en todo el año y mantiene su invicto en la Zona B con 30 puntos, dejando en segundo lugar a Riestra.

Instituto vs. Rosario Central: formaciones

Instituto vs. Rosario Central: otros datos

Hora: 21.15.

21.15. Estadio: Monumental Presidente Perón.

Monumental Presidente Perón. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. TV: ESPN Premium.