Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
Con la necesidad de mejorar su rendimiento, el “Rojo” recibe a un River que viene con la moral alta tras sus recientes éxitos.
Independiente se prepara para recibir a River este sábado en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El partido comenzará a las 18:30 y será arbitrado por Nazareno Arasa.
El conjunto dirigido por Julio Vaccari enfrenta un momento difícil. Su arranque en el torneo ha sido muy flojo, acumulando solo un punto producto de un empate ante Sarmiento de Junín y derrotas frente a Talleres y Gimnasia La Plata. Además, sufrió una eliminación temprana en la Copa Argentina, cayendo 2-0 ante Belgrano de Córdoba en los octavos de final.
Por estas razones, la urgencia de una victoria se hace imprescindible para que Independiente recupere confianza y se prepare para el duelo del próximo miércoles contra la Universidad de Chile, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La idea es cortar la mala racha y darle un nuevo impulso al equipo.
Por su parte, el Millonario llega en un momento mucho más sólido. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ha comenzado el torneo con actuaciones contundentes, superando al campeón Platense y a Instituto de Córdoba, aunque su último partido terminó en un empate inesperado contra San Lorenzo. Sin embargo, el ánimo volvió a subir con la goleada 3-0 a San Martín de Tucumán, que les aseguró el pase a los octavos de final de la Copa Argentina.
Los de Núñez también tienen un compromiso clave en la semana, cuando visiten a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este contexto agrega aún más expectativa al duelo del fin de semana, en el que ambos equipos buscarán dejar una imagen fuerte y positiva para encarar los desafíos venideros.
Independiente vs. River: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera o Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto o Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Independiente vs. River: otros datos
- Hora: 18:30.
- Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- TV: TNT Sports Premium.
