Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Por su parte, el Millonario llega en un momento mucho más sólido. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ha comenzado el torneo con actuaciones contundentes, superando al campeón Platense y a Instituto de Córdoba, aunque su último partido terminó en un empate inesperado contra San Lorenzo. Sin embargo, el ánimo volvió a subir con la goleada 3-0 a San Martín de Tucumán, que les aseguró el pase a los octavos de final de la Copa Argentina.