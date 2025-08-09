Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Por estas razones, la urgencia de una victoria se hace imprescindible para que Independiente recupere confianza y se prepare para el duelo del próximo miércoles contra la Universidad de Chile, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La idea es cortar la mala racha y darle un nuevo impulso al equipo.

Por su parte, el Millonario llega en un momento mucho más sólido. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo ha comenzado el torneo con actuaciones contundentes, superando al campeón Platense y a Instituto de Córdoba, aunque su último partido terminó en un empate inesperado contra San Lorenzo. Sin embargo, el ánimo volvió a subir con la goleada 3-0 a San Martín de Tucumán, que les aseguró el pase a los octavos de final de la Copa Argentina.

Los de Núñez también tienen un compromiso clave en la semana, cuando visiten a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este contexto agrega aún más expectativa al duelo del fin de semana, en el que ambos equipos buscarán dejar una imagen fuerte y positiva para encarar los desafíos venideros.

Independiente vs. River: otros datos

Hora: 18:30.

18:30. Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. TV: TNT Sports Premium.