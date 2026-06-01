Independiente ofertó por Esequiel Barco y negocia con Spartak Moscú

Duración: Un préstamo por un año.

Costo: Sin cargo.

Opción de compra: Incluye la posibilidad de adquirir el 50% del pase, bajo condiciones que ambos clubes terminarán de acordar si las negociaciones prosperan.

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Independiente cuenta con un aliado fundamental en esta negociación: el propio futbolista. A través de sus representantes, Barco envió en paralelo un petitorio formal a las oficinas del club ruso para respaldar la propuesta argentina y pedir que sea considerada con seriedad. El enganche, campeón de la Copa Sudamericana 2017 con el Rojo, ya había manifestado de forma verbal a los directivos de Moscú su deseo de regresar al país para volver a vestir la camiseta de Independiente y, principalmente, por la necesidad de estar cerca de su hija.