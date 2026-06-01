Independiente ofertó por Esequiel Barco y negocia con Spartak Moscú
El campeón de la Copa Sudamericana 2017 quiere volver al Rojo, que ya presentó un préstamo con opción de compra y los hinchas empiezan a ilusionarse.
Lo que comenzó como un anhelo para el mercado de pases invernal empezó a volverse realidad en los papeles. La dirigencia de Independiente aceleró las gestiones durante el fin de semana y envió una propuesta formal al Spartak de Moscú con el objetivo de sellar el regreso de Esequiel Barco a Avellaneda.
Los detalles de la propuesta de Independiente por Esequiel Barco
El ofrecimiento formal puesto sobre la mesa por las autoridades del club de Avellaneda consiste en:
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Duración: Un préstamo por un año.
Costo: Sin cargo.
Opción de compra: Incluye la posibilidad de adquirir el 50% del pase, bajo condiciones que ambos clubes terminarán de acordar si las negociaciones prosperan.
Independiente cuenta con un aliado fundamental en esta negociación: el propio futbolista. A través de sus representantes, Barco envió en paralelo un petitorio formal a las oficinas del club ruso para respaldar la propuesta argentina y pedir que sea considerada con seriedad. El enganche, campeón de la Copa Sudamericana 2017 con el Rojo, ya había manifestado de forma verbal a los directivos de Moscú su deseo de regresar al país para volver a vestir la camiseta de Independiente y, principalmente, por la necesidad de estar cerca de su hija.
La postura del Spartak de Moscú y el "plan maestro"
El panorama deportivo para el club europeo es complejo, dado que Barco viene de tener un rendimiento descollante: se consagró campeón de la Copa de Rusia siendo la máxima figura y el goleador del plantel. A pesar de su importancia futbolística, la dirigencia rusa no cerró la puerta de manera drástica y se encuentra evaluando la situación familiar del jugador.
Para destrabar su salida sin afectar el patrimonio de la institución europea, el plan contempla que Barco asuma el compromiso de renovar su contrato con el Spartak de Moscú (el cual vence originalmente en junio de 2027) antes de ser cedido por los 12 meses a Independiente. Con la oferta formal presentada y la voluntad del atacante manifestada, la decisión final queda ahora en manos de las autoridades rusas.
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