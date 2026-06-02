Grave denuncia a un futbolista de Independiente por violencia de género

El Rojo atraviesa una nueva crisis institucional. Nicolás Tomás Garrido Aparicio, jugador de 20 años de la Reserva del club de Avellaneda, fue denunciado por violencia de género ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. La acusación la realizó su ex pareja, una joven de 21 años oriunda de La Plata, quien asegura haber sido retenida contra su voluntad y golpeada durante más de dos horas en el departamento del futbolista en la Ciudad de Buenos Aires. Los profesionales que evaluaron el caso lo calificaron como de "riesgo alto" y la Justicia actuó de inmediato.