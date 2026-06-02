El aterrador relato de la joven que denunció al futbolista de Independiente por violencia de género

Más tarde, la joven informó lo ocurrido a su familia y realizó la denuncia en la OVD. La documentación judicial da cuenta de que los profesionales que intervinieron en el caso concluyeron que se trata de una situación de violencia de género, calificada como de “riesgo alto”. En ese contexto, la denunciante solicitó una restricción perimetral y la entrega de un botón antipánico.

Según se desprende del informe elaborado por la OVD, uno de los episodios que padeció la víctima se desató por un planteo de celos y un “arranque irascible” por parte de Aparicio. Tras analizar la denuncia, el Juzgado Civil N° 83 de CABA resolvió hacer lugar de manera urgente y provisoria a las medidas solicitadas para resguardar la salud física y psíquica de la víctima mientras avanza la investigación.

En principio, y de manera provisoria, se estableció una restricción perimetral por la que Garrido no puede acercarse a 200 metros de la denunciante. Tampoco puede contactarse con ella por vía telefónica, por correo electrónico o por redes sociales. Además, la joven mantendrá el botón antipánico que se le había entregado durante el fin de semana.

Además, desde el club ya tomaron conocimiento de la causa y activaron el protocolo interno por violencia de género. Por esto mismo, se decidió que no compita oficialmente hasta que se resuelva su situación procesal.