El aterrador relato de la joven que denunció al futbolista de Independiente por violencia de género
La expareja de Nicolás Tomás Garrido Aparicio relató episodios de violencia física, psicológica y patrimonial.
Una joven denunció que fue golpeado por su exnovio, Nicolás Garrido, un futbolista de la Reserva de Independiente. La víctima, oriunda de La Plata, se presentó este fin de semana ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema y relató el calvario al que fue sometida por el deportista.
El episodio de violencia habría ocurrido durante la madrugada del sábado, luego de una salida a un boliche en la que ambos coincidieron. De acuerdo al relato de la joven de 21 años, identificada con las iniciales J.S., acordaron que se encontrarían luego en el departamento del jugador en la Ciudad de Buenos Aires.
En el trayecto, el futbolista empezó a mandarle mensajes acusándola de haber cometido una infidelidad y de haberse ido a otra fiesta. Ella inmediatamente le mandó su ubicación, para demostrarle que estaba yendo hacia el departamento. Luego, tras haber entrado al departamento juntos, Garrido, de 20 años, habría cometido, según la denuncia, una serie de agresiones verbales y físicas contra su expareja.
El descargo de la expareja del jugador de Independiente
“Durante aproximadamente dos horas y media me golpeó de forma constante. Me pegó piñas, me tiró del pelo, me rompió la ropa, me tiró al piso, me pisó la cabeza, me ahorcó y me dejó encerrada sin poder salir ni pedir ayuda”, dijo la joven en su denuncia, según publicó el medio 0221 de La Plata.
Además, la joven contó que sufrió una fractura de nariz y que permaneció incomunicada porque su exnovio le quitó el teléfono celular. “Después de más de dos horas, logró calmarse y me dejó ir. Me fui con el cuerpo lleno de golpes, la nariz fracturada, dolor en todo el cuerpo y completamente en shock”, expresó.
Más tarde, la joven informó lo ocurrido a su familia y realizó la denuncia en la OVD. La documentación judicial da cuenta de que los profesionales que intervinieron en el caso concluyeron que se trata de una situación de violencia de género, calificada como de “riesgo alto”. En ese contexto, la denunciante solicitó una restricción perimetral y la entrega de un botón antipánico.
Según se desprende del informe elaborado por la OVD, uno de los episodios que padeció la víctima se desató por un planteo de celos y un “arranque irascible” por parte de Aparicio. Tras analizar la denuncia, el Juzgado Civil N° 83 de CABA resolvió hacer lugar de manera urgente y provisoria a las medidas solicitadas para resguardar la salud física y psíquica de la víctima mientras avanza la investigación.
En principio, y de manera provisoria, se estableció una restricción perimetral por la que Garrido no puede acercarse a 200 metros de la denunciante. Tampoco puede contactarse con ella por vía telefónica, por correo electrónico o por redes sociales. Además, la joven mantendrá el botón antipánico que se le había entregado durante el fin de semana.
Además, desde el club ya tomaron conocimiento de la causa y activaron el protocolo interno por violencia de género. Por esto mismo, se decidió que no compita oficialmente hasta que se resuelva su situación procesal.
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