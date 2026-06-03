El gesto de Esequiel Barco en redes que encendió el debate entre River e Independiente
Mientras el Rojo busca concretar su regreso desde Rusia, una publicación del mediocampista llamó la atención de los hinchas y generó repercusiones.
Esequiel Barco vuelve a estar en el centro de la escena del fútbol argentino. Después de consolidarse como una de las principales figuras de Spartak de Moscú, el volante ofensivo analiza la posibilidad de regresar al país y ya aparece como uno de los grandes objetivos de Independiente para el próximo mercado de pases. Sin embargo, en medio de las negociaciones, una historia publicada en sus redes sociales generó comentarios tanto en Avellaneda como en Núñez.
El futbolista de 27 años mantiene contrato con el club ruso hasta mediados de 2027, aunque desde hace tiempo manifestó su intención de volver a jugar en Argentina. Ese deseo abrió la puerta para que Independiente iniciara contactos con Spartak con el objetivo de repatriar a uno de los jugadores surgidos de su cantera y que dejó un grato recuerdo durante sus primeros años como profesional.
Mientras las conversaciones avanzan lentamente, una publicación de Instagram captó la atención de los hinchas. En el video se observaba a Barco realizándose un tatuaje en homenaje al último título obtenido en Rusia. Aunque la historia fue eliminada poco tiempo después, las capturas comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales y hubo un detalle que no pasó inadvertido.
Lo que más llamó la atención no fue el tatuaje ni la celebración del trofeo ruso, sino la ropa que utilizaba el futbolista durante la grabación. Barco aparecía vistiendo un short de River, club en el que jugó antes de emigrar al fútbol europeo nuevamente. La imagen generó todo tipo de interpretaciones debido a que coincidió con el momento en que Independiente intentaba avanzar para concretar su regreso.
La situación alimentó especulaciones entre los simpatizantes de ambos equipos. Algunos interpretaron la elección de la prenda como una simple coincidencia, mientras que otros la tomaron como una muestra del cariño que el jugador mantiene por su etapa en el conjunto millonario. Lo cierto es que el episodio alcanzó una gran repercusión y volvió a poner bajo los reflectores la figura del mediocampista.
Su paso por River fue breve pero importante. A comienzos de 2023, la dirigencia apostó fuerte por su incorporación y desembolsó una cifra cercana a los diez millones de dólares para comprar su ficha desde la MLS. Durante un año y medio defendió la camiseta del club de Núñez, donde alternó buenas actuaciones con algunos períodos de irregularidad. A pesar de ello, logró dejar una imagen positiva y fue transferido a Spartak de Moscú en una operación que rondó los 14 millones de dólares.
La apuesta del club ruso terminó siendo un acierto. Desde su llegada al fútbol de ese país, Barco elevó considerablemente su nivel y se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo. Durante su primera temporada acumuló 14 goles en 36 partidos, mientras que en la segunda mantuvo números destacados con ocho tantos en 37 presentaciones. Además, este año sumó un nuevo logro a su carrera al conquistar la Copa de Rusia.
Ese rendimiento es justamente uno de los factores que entusiasma a Independiente. En Avellaneda consideran que el futbolista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y entienden que su regreso representaría un salto de calidad significativo para el plantel que dirige Gustavo Quinteros. No obstante, concretar la operación no será sencillo debido al valor de mercado del jugador y a las exigencias económicas de Spartak.
Mientras tanto, el futuro de Barco sigue abierto. Las negociaciones continúan y todavía no existe una definición concreta sobre su próximo destino. Lo único seguro es que una simple historia de Instagram alcanzó para generar repercusiones, reavivar recuerdos de su paso por el Millonario y alimentar la ilusión de los hinchas de Independiente, que sueñan con volver a verlo vestir la camiseta roja después de varios años.
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