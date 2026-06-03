El gesto de Esequiel Barco en redes que encendió el debate entre River e Independiente

La situación alimentó especulaciones entre los simpatizantes de ambos equipos. Algunos interpretaron la elección de la prenda como una simple coincidencia, mientras que otros la tomaron como una muestra del cariño que el jugador mantiene por su etapa en el conjunto millonario. Lo cierto es que el episodio alcanzó una gran repercusión y volvió a poner bajo los reflectores la figura del mediocampista.

Su paso por River fue breve pero importante. A comienzos de 2023, la dirigencia apostó fuerte por su incorporación y desembolsó una cifra cercana a los diez millones de dólares para comprar su ficha desde la MLS. Durante un año y medio defendió la camiseta del club de Núñez, donde alternó buenas actuaciones con algunos períodos de irregularidad. A pesar de ello, logró dejar una imagen positiva y fue transferido a Spartak de Moscú en una operación que rondó los 14 millones de dólares.

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La apuesta del club ruso terminó siendo un acierto. Desde su llegada al fútbol de ese país, Barco elevó considerablemente su nivel y se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo. Durante su primera temporada acumuló 14 goles en 36 partidos, mientras que en la segunda mantuvo números destacados con ocho tantos en 37 presentaciones. Además, este año sumó un nuevo logro a su carrera al conquistar la Copa de Rusia.

Ese rendimiento es justamente uno de los factores que entusiasma a Independiente. En Avellaneda consideran que el futbolista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y entienden que su regreso representaría un salto de calidad significativo para el plantel que dirige Gustavo Quinteros. No obstante, concretar la operación no será sencillo debido al valor de mercado del jugador y a las exigencias económicas de Spartak.

Mientras tanto, el futuro de Barco sigue abierto. Las negociaciones continúan y todavía no existe una definición concreta sobre su próximo destino. Lo único seguro es que una simple historia de Instagram alcanzó para generar repercusiones, reavivar recuerdos de su paso por el Millonario y alimentar la ilusión de los hinchas de Independiente, que sueñan con volver a verlo vestir la camiseta roja después de varios años.