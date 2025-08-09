Polémica en Avellaneda: los dos goles anulados a Independiente en el clásico ante River

Embed MUY FINA Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera



Estas decisiones arbitrales opacaron el desempeño de Independiente, que había mostrado ambición y dominado momentos del encuentro. La frustración fue palpable en el campo y en las gradas, con protestas que ponen en tela de juicio la interpretación del VAR y el reglamento del offside en el fútbol argentino.

La doble anulación generó un fuerte debate sobre la transparencia y coherencia del arbitraje, y la confianza de los hinchas en la tecnología que debería garantizar justicia en el juego. En un clásico sin emociones, los tantos anulados quedaron como el gran tema para la polémica, dejando al Rojo sin la posibilidad de celebrar y al partido sin goles.