Polémica en Avellaneda: los dos goles anulados a Independiente en el clásico ante River
Las decisiones arbitrales dejaron al Rojo sin festejo y encendieron la discusión sobre la aplicación del VAR y la ley del offside.
El clásico de Avellaneda entre Independiente y River por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 terminó sin goles, pero lo que realmente se llevó todas las miradas fueron las dos controversiales anulaciones de goles para el equipo local por supuestos fuera de juego, que desataron un intenso debate dentro y fuera de la cancha.
El primer gol anulado llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Walter Mazzantti anotó tras una jugada colectiva que parecía perfectamente válida. Sin embargo, el árbitro Nazareno Arasa anuló la conquista señalando un fuera de juego de Federico Vera, defensor de River.
La decisión causó sorpresa y molestia en el banco de Independiente y en sus seguidores, que consideraron que Vera no interfería en la jugada y que el gol debía ser convalidado.
La polémica se intensificó aún más a los 6 minutos del complemento, cuando Santiago Montiel marcó un tanto que, a simple vista, parecía legítimo. Sin embargo, el juez anuló la acción por un fuera de juego previo de Matías Abaldo.
Nuevamente, los jugadores del Rojo expresaron su desacuerdo, alegando que la posición adelantada era discutible y que el gol merecía validación.
Estas decisiones arbitrales opacaron el desempeño de Independiente, que había mostrado ambición y dominado momentos del encuentro. La frustración fue palpable en el campo y en las gradas, con protestas que ponen en tela de juicio la interpretación del VAR y el reglamento del offside en el fútbol argentino.
La doble anulación generó un fuerte debate sobre la transparencia y coherencia del arbitraje, y la confianza de los hinchas en la tecnología que debería garantizar justicia en el juego. En un clásico sin emociones, los tantos anulados quedaron como el gran tema para la polémica, dejando al Rojo sin la posibilidad de celebrar y al partido sin goles.
