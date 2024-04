Horas claves para el futuro de Tevez en Independiente: qué dijo Néstor Grindetti

grindetti tevez.jpg

Y añadió: "Desde que Tevez llegó, Independiente está entre los tres primeros lugares en puntos conseguidos. Yo soy partidario de que continúe, esperemos que él tome esa decisión. Igualmente estamos analizando la situación y vamos a tener reunión de Comisión Directiva a ver qué piensa el resto de los dirigentes".

Carlos Tevez

"Hablé anoche con él, que obviamente estábamos todos golpeados. Hoy entrenó al equipo y me dijo que va a seguir entrenándolo toda la semana. Yo lo noté bien, así es el fútbol. Estamos haciendo un montón de cosas pero si la pelota no entra... Yo no puedo pensar como hincha, trato de hacerlo con más claridad y templanza porque soy dirigente", continuó el mandatario.

En esa línea, remarcó: "Tevez y su prestigio ameritan que le pongamos una ficha para el campeonato que viene, que al ser largo no tengo dudas de que vamos a estar entre los primeros puestos".