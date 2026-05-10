Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente y espera por Estudiantes o Racing en cuartos
Con goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Gastón Verón, Rosario Central eliminó a Independiente y avanzó a cuartos.
Rosario Central consiguió una gran victoria ante Independiente y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. El conjunto rosarino se recuperó tras comenzar en desventaja y terminó imponiéndose con autoridad en condición de local.
Gabriel Ávalos abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo y puso en ventaja al equipo de Avellaneda. Sin embargo, cuando se terminaba la primera etapa, Ángel Di María apareció con un tremendo golazo para igualar el encuentro en la última jugada antes del descanso.
En el complemento, el Canalla salió decidido a quedarse con el partido y encontró el segundo tanto gracias a Giovanni Ismael Cantizano, que marcó el gol de la remontada para desatar el festejo de los hinchas locales. Ya sobre el cierre del encuentro, Gastón Verón sentenció el 3-1 definitivo y aseguró la clasificación de Rosario Central a la próxima instancia del campeonato.
Con este resultado, el Canalla enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Estudiantes y Racing.
Gabriel Ávalos, a los 35 minutos del primer tiempo, apareció adentro del área y abrió el marcador:
Tremendo golazo de Ángel Di María para el 1-1:
Giovanni Ismael Cantizano le da el triunfo al Canalla:
Gastón Verón sentenció el encuentro para el equipo local:
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